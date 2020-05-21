Опроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области

По совам министра Хальзова, работа больниц скорой помощи ни разу не была остановлена, экстренная помощь оказывается на прежнем уровне. В больницах №11 и 25 сейчас находятся только 160 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения на 21 мая.

Высокий уровень оказания экстренной медицинской помощи сохранен в Новосибирской области, заявил Константин Хальзов

Выстроенная в Новосибирской области система маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией и с подозрениями на ее позволила сохранить на прежнем уровне оказание экстренной медицинской помощи – работа больниц скорой помощи ни разу не была остановлена. О принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции рассказал 21 мая на брифинге в правительстве региона министр здравоохранения Константин Хальзов.

«Мы создали два больших ковидных госпиталя – на базе 11 и 25 больниц. Они заполнены практически полностью – это связано с тем, что наша тактика по отношению к внебольничным пневмониям не претерпела изменений, и мы сегодня расцениваем любую внебольничную пневмонию (либо подозрение на нее), как возможный COVID-19. Поэтому в эти госпитали направляются все пациенты с подозрениями на пневмонию. Только после получения отрицательных результатов пациенты переводятся в специализированные пульмонологические отделения для продолжения терапии. Это позволило сохранить работоспособность наших больниц скорой помощи – помощь стабильно оказывается всем экстренным пациентам, а также высокотехнологичная медпомощи и онкологическая помощь. Больницы скорой помощи ни разу не остановились», – подчеркнул Константин Хальзов.

Министр отметил, в больницах 11 и 25 сейчас находятся только 160 пациентов с подтвержденным ковидом. Все остальные – либо подтвержденная внебольничная пневмония, либо подозрение на нее. Помимо этих двух госпиталей пациенты направляются и в другие учреждения – те, к которых легкая форма, либо бессимптомные.

По данным оперативного штаба на 11 часов 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались 2 человека.

Всего в регионе зарегистрирован 1 881 случай заражения коронавирусом. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 – сняты с наблюдения.

«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 мая, направил в минздрав редакционный запрос о работе отделения скорой помощи Искитимской ЦГБ. Появилась необходимость проверить информацию о возможном закрытии «скорой» на карантин из-за заражения медиков коронавирусной инфекцией.

Скорая помощь в Бердске работает в обычном режиме.