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Опроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области

21:09 21.05.2020 Фото: Nso.ru
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По совам министра Хальзова, работа больниц скорой помощи ни разу не была остановлена, экстренная помощь оказывается на прежнем уровне. В больницах №11 и 25 сейчас находятся только 160 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения на 21 мая.

Опроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из за заражения медиков COVID 19 минздрав Новосибирской области
Высокий уровень оказания экстренной медицинской помощи сохранен в Новосибирской области, заявил Константин Хальзов

Выстроенная в Новосибирской области система маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией и с подозрениями на ее позволила сохранить на прежнем уровне оказание экстренной медицинской помощи – работа больниц скорой помощи ни разу не была остановлена. О принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции рассказал 21 мая на брифинге в правительстве региона министр здравоохранения Константин Хальзов.

«Мы создали два больших ковидных госпиталя – на базе 11 и 25 больниц. Они заполнены практически полностью – это связано с тем, что наша тактика по отношению к внебольничным пневмониям не претерпела изменений, и мы сегодня расцениваем любую внебольничную пневмонию (либо подозрение на нее), как возможный COVID-19. Поэтому в эти госпитали направляются все пациенты с подозрениями на пневмонию. Только после получения отрицательных результатов пациенты переводятся в специализированные пульмонологические отделения для продолжения терапии. Это позволило сохранить работоспособность наших больниц скорой помощи – помощь стабильно оказывается всем экстренным пациентам, а также высокотехнологичная медпомощи и онкологическая помощь. Больницы скорой помощи ни разу не остановились», – подчеркнул Константин Хальзов.

Министр отметил, в больницах 11 и 25 сейчас находятся только 160 пациентов с подтвержденным ковидом. Все остальные – либо подтвержденная внебольничная пневмония, либо подозрение на нее. Помимо этих двух госпиталей пациенты направляются и в другие учреждения – те, к которых легкая форма, либо бессимптомные.

По данным оперативного штаба на 11 часов 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались 2 человека.

Всего в регионе зарегистрирован 1 881 случай заражения коронавирусом. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 – сняты с наблюдения.

«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 мая, направил в минздрав редакционный запрос о работе отделения скорой помощи Искитимской ЦГБ. Появилась необходимость проверить информацию о возможном закрытии «скорой» на карантин из-за заражения медиков коронавирусной инфекцией.

Скорая помощь в Бердске работает в обычном режиме.

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