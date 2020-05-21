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Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области

21:24 21.05.2020 Фото: Nso.ru
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Работники «скорой» Ордынского района записали видеообращение, в котором изложили факты о нарушение своих прав на выплаты за работу в сложных условиях. Следственный комитет начал проверку.

Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
Сотрудников скорой помощи обследуют на коронавирусную инфекцию

В Ордынском районе Новосибирской области по результатам мониторинга СМИ организована доследственная проверка о нарушении прав работников «скорой помощи». Об этом вечером 21 мая сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

-21 мая 2020 года в сети Интернет было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи Ордынского района, в котором они заявляют о частичной невыплате руководством ГБУЗ НСО «Ордынская центральная районная больница», положенных им дополнительных пособий за работу с больными, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в связи с чем были нарушены их права. По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время для установления всех обстоятельства произошедшего будут опрошены работники «скорой медицинской помощи», изучена документация, регламентирующая порядок указанных выплат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичные проверки СК инициировал в Бердске и Искитиме.

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