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Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР

22:02 21.05.2020 Фото: pixabay.com
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Народная милиция ЛНР, подразделения МВД переведены на усиленный режим из-за продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, которые «терроризируют мирных жителей республики».

Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой, по данным разведки ЛНР, велись обстрелы территории республики, в результате чего был ранен ополченец, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения» в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики, передает РИА Новости. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД, а также медучреждения ЛНР переведены на усиленный режим. В четверг Народная милиция ЛНР заявила о ранении одного ополченца из-за продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

«Нашей разведкой была выявлена огневая позиция, с которой велась стрельба. В ходе ответного огня из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей республики, была уничтожена», — заявил Осадчий.

По данным Народной милиции, потери украинских силовиков составили: один убитый и двое раненых.
«Мы обращаемся к каждому украинскому военнослужащему! Ни один ваш выстрел больше не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону республики пулю вас ждет соизмеримый ответ и неотвратимое возмездие!» — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.

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