21.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

В какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске

21:44 21.05.2020 Фото: Википедии
0

Основной этап стартует 29 июня с географии, литературы и информатик. 2 и 3 июля пройдет экзамен по русскому языку. Остальные предметы тоже расписаны. Смотри даты.

В какие дни будут сдавать ЕГЭ 2020 по всем предметам. И в Бердске
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. Основной этап стартует 29 июня.

«В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — сообщила пресс-служба ведомства 21 мая.
Два дня, 2 и 3 июля, будет проходить экзамен по русскому языку.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля, по истории и физике — на 9-е, по обществознанию и химии — на 13-е. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.

В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сдавать ЕГЭ в 2020 году будут только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы. Остальные получат аттестат до 15 июня на основании итоговых оценок по году.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши дети будут сдавать ЕГЭ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
22:02 21-05-2020
Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
БердскВ какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске
21:44 21-05-2020
В какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске
БердскВыплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
21:39 21-05-2020
Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
Курс рубля взлетел: доллар опустился ниже 71, евро упал до 78 рублей
21:31 21-05-2020
Курс рубля взлетел: доллар опустился ниже 71, евро упал до 78 рублей
Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
21:24 21-05-2020
Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
БердскОпроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области
21:09 21-05-2020
Опроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области
Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным 2
20:48 21-05-2020
Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным
Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума
20:39 21-05-2020
Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума
БердскБольной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска 2
20:30 21-05-2020
Больной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска
Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов 2
20:21 21-05-2020
Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов