В какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске

Рособрнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. Основной этап стартует 29 июня.
«В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — сообщила пресс-служба ведомства 21 мая.
Два дня, 2 и 3 июля, будет проходить экзамен по русскому языку.
Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля, по истории и физике — на 9-е, по обществознанию и химии — на 13-е. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.
В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сдавать ЕГЭ в 2020 году будут только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы. Остальные получат аттестат до 15 июня на основании итоговых оценок по году.