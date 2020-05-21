В какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске

Основной этап стартует 29 июня с географии, литературы и информатик. 2 и 3 июля пройдет экзамен по русскому языку. Остальные предметы тоже расписаны. Смотри даты.

Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. Основной этап стартует 29 июня.

«В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — сообщила пресс-служба ведомства 21 мая.

Два дня, 2 и 3 июля, будет проходить экзамен по русскому языку.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля, по истории и физике — на 9-е, по обществознанию и химии — на 13-е. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.

В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сдавать ЕГЭ в 2020 году будут только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы. Остальные получат аттестат до 15 июня на основании итоговых оценок по году.