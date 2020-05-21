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Выдадут маски сдающим ЕГЭ-2020 и рассадят на 1,5 метра

22:19 21.05.2020 Фото: МАСС
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По словам министра, на входе в пункты проведения экзаменов организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

Выдадут маски сдающим ЕГЭ 2020 и рассадят на 1,5 метра
Дезинфекция помещений проведена

Пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным по образованию 21 мая.

«Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м», — сказал он.

По словам министра, на входе в пункты проведения экзаменов организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

«Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — добавил Кравцов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», русский будут сдавать 2 и 3 июля. В бердских школах сдающих экзамены посадят зигзагом.

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