Выдадут маски сдающим ЕГЭ-2020 и рассадят на 1,5 метра

По словам министра, на входе в пункты проведения экзаменов организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

Дезинфекция помещений проведена

Пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным по образованию 21 мая.

«Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м», — сказал он.

По словам министра, на входе в пункты проведения экзаменов организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

«Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — добавил Кравцов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», русский будут сдавать 2 и 3 июля. В бердских школах сдающих экзамены посадят зигзагом.