22.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Противочумная бригада предупредить эпидемию COVID-19 направлена в Республику Дагестан

09:15 22.05.2020 Фото: pixabay.com
0

В составе бригады ведущие специалисты Ставропольского противочумного института, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций.

Противочумная бригада предупредить эпидемию COVID 19 направлена в Республику Дагестан
Салатавия, Дагестан

Роспотребнадзором направлена в Республику Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института.

Это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым современным оборудованием, включая диагностику новой коронавирусной инфекции.

В составе бригады ведущие специалисты Ставропольского противочумного института, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций, всего 12 человек.

В задачи бригады кроме обеспечения диагностических исследований входит оказание практической помощи медицинским организациям Республики Дагестан для обеспечения биологической безопасности работы.

Источник: Роспотребнадзор

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно помочь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
09:17 22-05-2020
Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
Противочумная бригада предупредить эпидемию COVID-19 направлена в Республику Дагестан
09:15 22-05-2020
Противочумная бригада предупредить эпидемию COVID-19 направлена в Республику Дагестан
Для кого новолуние 22 мая 2020 года будет опасным и как не наделать роковых ошибок в этот энергетически неблагоприятный день
09:06 22-05-2020
Для кого новолуние 22 мая 2020 года будет опасным и как не наделать роковых ошибок в этот энергетически неблагоприятный день
Ищете новую стильную кухню? Тогда вам точно в "Мебель-Комфорт"
09:05 22-05-2020
Ищете новую стильную кухню? Тогда вам точно в
7,8 млн тестов на коронавирус сделано в России на 22 мая
09:00 22-05-2020
7,8 млн тестов на коронавирус сделано в России на 22 мая
Установка противопожарной двери от охранного предприятия "РИК"
09:00 22-05-2020
Установка противопожарной двери от охранного предприятия
Что никогда нельзя делать 22 мая 2020 года в Николу Летнего и о чем просить святого: Нельзя подстригать волосы и ногти и пить молоко 2
08:48 22-05-2020
Что никогда нельзя делать 22 мая 2020 года в Николу Летнего и о чем просить святого: Нельзя подстригать волосы и ногти и пить молоко
БердскДождь и грозы обосновались в Бердске. Днем +20, по области +26 тепла 22 мая
08:47 22-05-2020
Дождь и грозы обосновались в Бердске. Днем +20, по области +26 тепла 22 мая
БердскДраку с отверткой устроили пациенты в очереди к психиатру в ЦГБ Бердска 3
08:20 22-05-2020
Драку с отверткой устроили пациенты в очереди к психиатру в ЦГБ Бердска
Приметы на новолуние 22 мая 2020: любовные, бытовые и финансовые
23:53 21-05-2020
Приметы на новолуние 22 мая 2020: любовные, бытовые и финансовые