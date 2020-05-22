99 заявлений за 6 дней лично принесли в пенсионный фонд и МФЦ на пособия от Путина родители Бердска

Заявления принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, по записи через Пенсионный фонд.

В пандемию коронавируса семьям предоставляются выплаты от президента Путина в Бердске. Заявление может написать как мама, так и папа до 1 октября 2020 года.

— С 14-21 мая, за 6 дней на единовременную выплату 10 000 рублей подано 91 заявления,из них-6 через МФЦ.



На ежемесячную выплату, не имеющие права на материнский семейный капитал-8,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова 21 мая.

Заявления принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, по записи через Пенсионный фонд.

При подаче заявления кроме документов родителя и ребенка, для заполнения необходим страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, как на ребенка, так и на родителей.

Сейчас Пенсионный фонд работает по предварительной записи, для оформления СНИЛС можно позвонить по телефонам: 2-63-97, 2-63-98, для подачи заявлений по номеру 2-63-95. Также записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда.