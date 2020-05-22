99 заявлений за 6 дней лично принесли в пенсионный фонд и МФЦ на пособия от Путина родители Бердска

В пандемию коронавируса семьям предоставляются выплаты от президента Путина в Бердске. Заявление может написать как мама, так и папа до 1 октября 2020 года.
— С 14-21 мая, за 6 дней на единовременную выплату 10 000 рублей подано 91 заявления,из них-6 через МФЦ.
Заявления принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, по записи через Пенсионный фонд.
При подаче заявления кроме документов родителя и ребенка, для заполнения необходим страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, как на ребенка, так и на родителей.
Сейчас Пенсионный фонд работает по предварительной записи, для оформления СНИЛС можно позвонить по телефонам: 2-63-97, 2-63-98, для подачи заявлений по номеру 2-63-95. Также записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда.