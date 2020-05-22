По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до +15°C, днем +21, +26°C.
Дождь и грозы обосновались в Бердске. Днем +20, по области +26 тепла 22 мая
08:47 22.05.2020
Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до +15°C
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