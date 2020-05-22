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Ищете новую стильную кухню? Тогда вам точно в «Мебель-Комфорт»

09:05 22.05.2020 Фото: Мебель-Комфорт
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Мы помогает подобрать кухню, согласно всем вашим пожеланиям и потребностям. Индивидуальный подход в работе — это наше главное правило!

Ищете новую стильную кухню? Тогда вам точно в Мебель Комфорт
Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет

Ищете новую стильную кухню? Тогда вам точно в «Мебель-Комфорт»

У нас вы сможете заказать и найти, то что вам действительно необходимо. Мы помогает подобрать кухню, согласно всем вашим пожеланиям и потребностям. Индивидуальный подход в работе — это наше главное правило!

К примеру нашей работы — современная кухня синий металлик/белый металлик с фото печатью из стекла. Она станет украшением любого интерьера и все гости наверняка будут спрашивать где же можно заказать такую красоту. Удобные механизмы открывания- закрывания дверей, стильная фурнитура и яркий цвет делают эту кухню неповторимой.

Мебель-Комфорт» это не только замечательные кухни на заказ, но еще и:

— Стеновые панели с фотопечатью
— Обеденные зоны
— Шкафы-купе, двери-купе на заказ
— Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

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