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Установка противопожарной двери от охранного предприятия «РИК»

09:00 22.05.2020 Фото: pxhere.com
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Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Установка противопожарной двери от охранного предприятия РИК
Проектирование, монтаж, обслуживание охранно-пожарной сигнализации

Противопожарная дверь — это конструктивные элементы в сборе (коробка, полотна, элементы крепления), предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующие распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Устанавливаются в зданиях с разными назначениями помещений.

Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел РИК на сайте Весь Бердск

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