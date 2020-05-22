22.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

2 действенных ритула на привлечение богатства и финансового благополучия в новолуние 22 мая

11:04 22.05.2020 Фото: pxhere.com
0

Майское новолуние приходится на 29, 30, 1 лунные сутки – в этот период энергия спутника будет максимальной,  позволит сконцентрироваться на начатых делах и проектах. В этот день часто проводят различные ритуалы на улучшение материального состояния, жизни в целом.

2 действенных ритула на привлечение богатства и финансового благополучия в новолуние 22 мая
Крупные покупки будут удачными и полезными в этот день, так как луна будет в знаке тельца

Новолуние – это период чего-то нового, начинаний, реализации планов, загадывания сокровенных желаний. В мае 2020 года новая Луна появится на небе 22 числа, и перед каждым человеком откроются новые возможности, а также и новые жизненные испытания. Майское новолуние приходится на 29, 30, 1 лунные сутки – в этот период энергия спутника будет максимальной,  позволит сконцентрироваться на начатых делах и проектах.

Точное время новолуния в мае 2020 года – 20:38 по мск. Необходимо подвести итоги, сделать жизненно важные выводы. В этот день Луна расположится между Тельцом и Близнецами – оба знака Зодиака достаточно сильные, и поэтому, стоит лишь поверить в собственные силы. В день новолуния часто проводят различные ритуалы на улучшение материального состояния, жизни в целом. Луна заряжена неимоверной энергетикой, поэтому можно смело загадывать желания, и они точно исполнятся.

В новолуние обычно проводят ритуалы на привлечение финансов. Например, такие.

«Чек изобилия»

После этого ритуала улучшиться финансовое состояние. Прежде всего, необходимо вооружиться красным конвертом – в нем вы будете хранить свой чек. Ритуал проводят сразу же после наступления новой лунной фазы. На листике нужно написать о себе – ФИО полностью, указать денежную сумму, которую желаете получить. Затем указывают цель, на которую эта сумма будет потрачена. Осталось поставить дату (22 мая 2020 год) и положить листик в конверт. Его нужно спрятать в укромное место, и «забыть». В скором времени желание исполнится.

«Кошелек»

Самый простой ритуал для улучшения финансового состояния. В новолуние в кошелек кладут деньги, развернутым оставляют на подоконнике справа. И так нужно делать ежедневно до полнолуния. Пустой кошелек класть нельзя. На него должны падать лунные лучи.

Крупные покупки будут удачными и полезными в этот день, так как луна будет в знаке тельца.

Источник: Пронедра

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Можете позволить себе крупные покупки и трату денег просто так?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОдин день без смертей от COVID-19: остается 25 погибших от вируса в Новосибирской области на 22 мая
13:10 22-05-2020
Один день без смертей от COVID-19: остается 25 погибших от вируса в Новосибирской области на 22 мая
БердскПомоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска
13:05 22-05-2020
Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска
Ты почистил сегодня зубы? А как называется твоя зубная паста?
12:52 22-05-2020
Ты почистил сегодня зубы? А как называется твоя зубная паста?
Кто выйдет на 3 года раньше на пенсию в России из-за коронавируса. Досрочный выход в плане действий Путина
12:45 22-05-2020
Кто выйдет на 3 года раньше на пенсию в России из-за коронавируса. Досрочный выход в плане действий Путина
Сбегала в исполком: как милиция сносила самострои в СССР? И расстреливала чиновников
12:40 22-05-2020
Сбегала в исполком: как милиция сносила самострои в СССР? И расстреливала чиновников
БердскCOVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая
12:34 22-05-2020
COVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая
БердскПоложат асфальт на участке после прорыва теплотрассы по улице Лунной 24 мая в Бердске
12:30 22-05-2020
Положат асфальт на участке после прорыва теплотрассы по улице Лунной 24 мая в Бердске
БердскКрупная закупочка: 40 млн на асфальт для двух улиц в Южном микрорайоне потратят в Бердске
12:30 22-05-2020
Крупная закупочка: 40 млн на асфальт для двух улиц в Южном микрорайоне потратят в Бердске
Чтобы они сдохли, эти собачки, заявила чиновница в Крыму. А потом извинялась
12:21 22-05-2020
Чтобы они сдохли, эти собачки, заявила чиновница в Крыму. А потом извинялась
Выходят из договора по открытому небу США, заявил Трамп. Но обещал хорошие отношения с Россией
12:15 22-05-2020
Выходят из договора по открытому небу США, заявил Трамп. Но обещал хорошие отношения с Россией