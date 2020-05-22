2 действенных ритула на привлечение богатства и финансового благополучия в новолуние 22 мая

Майское новолуние приходится на 29, 30, 1 лунные сутки – в этот период энергия спутника будет максимальной, позволит сконцентрироваться на начатых делах и проектах. В этот день часто проводят различные ритуалы на улучшение материального состояния, жизни в целом.

Крупные покупки будут удачными и полезными в этот день, так как луна будет в знаке тельца

Новолуние – это период чего-то нового, начинаний, реализации планов, загадывания сокровенных желаний. В мае 2020 года новая Луна появится на небе 22 числа, и перед каждым человеком откроются новые возможности, а также и новые жизненные испытания. Майское новолуние приходится на 29, 30, 1 лунные сутки – в этот период энергия спутника будет максимальной, позволит сконцентрироваться на начатых делах и проектах.

Точное время новолуния в мае 2020 года – 20:38 по мск. Необходимо подвести итоги, сделать жизненно важные выводы. В этот день Луна расположится между Тельцом и Близнецами – оба знака Зодиака достаточно сильные, и поэтому, стоит лишь поверить в собственные силы. В день новолуния часто проводят различные ритуалы на улучшение материального состояния, жизни в целом. Луна заряжена неимоверной энергетикой, поэтому можно смело загадывать желания, и они точно исполнятся.

В новолуние обычно проводят ритуалы на привлечение финансов. Например, такие.

«Чек изобилия»

После этого ритуала улучшиться финансовое состояние. Прежде всего, необходимо вооружиться красным конвертом – в нем вы будете хранить свой чек. Ритуал проводят сразу же после наступления новой лунной фазы. На листике нужно написать о себе – ФИО полностью, указать денежную сумму, которую желаете получить. Затем указывают цель, на которую эта сумма будет потрачена. Осталось поставить дату (22 мая 2020 год) и положить листик в конверт. Его нужно спрятать в укромное место, и «забыть». В скором времени желание исполнится.

«Кошелек»

Самый простой ритуал для улучшения финансового состояния. В новолуние в кошелек кладут деньги, развернутым оставляют на подоконнике справа. И так нужно делать ежедневно до полнолуния. Пустой кошелек класть нельзя. На него должны падать лунные лучи.

Крупные покупки будут удачными и полезными в этот день, так как луна будет в знаке тельца.

Источник: Пронедра