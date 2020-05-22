Выходят из договора по открытому небу США, заявил Трамп. Но обещал хорошие отношения с Россией

Договор по открытому небу предполагал разведывательные полеты невооруженных самолетов над территорией стран — участниц договора. Предполагалось, что он должен повысить доверие между странами и не допустить военной напряженности в Европе и мире в целом.

США выходят из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. Об этом Трамп сказал журналистам сегодня, 21 мая.

По словам Трампа, США больше не заинтересованы в этом договоре. При этом он отметил, что у США сохраняются «хорошие отношения» с Россией, но Москва якобы не придерживалась положений данного договора, и поэтому Вашингтон из него выходит.

При этом Трамп не исключает, что может быть заключен новый подобный договор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу предполагал разведывательные полеты невооруженных самолетов над территорией стран — участниц договора. Предполагалось, что этот договор, который начал действовать в 2002 году, должен был повысить доверие между странами и не допустить военной напряженности в Европе и мире в целом.

В договор входят Россия, США, практически все страны военного блока НАТО, а также страны Восточной и Северной Европы.

Никаких доказательств того, что Россия нарушала данный договор Трамп, конечно же, не привел.

Источник: ИА REGNUM