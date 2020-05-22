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Курилы мои, заявил МИД Японии. Спор тянется с середины ХХ века

11:45 22.05.2020 Фото: pixabay.com
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Также МИД Японии отмечает, что мирный договор с Россией может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности островов.

Курилы мои, заявил МИД Японии. Спор тянется с середины ХХ века
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны

В докладе «Синяя книга по дипломатии» также напомнили, что мирный договор с Россией может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности островов.

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» вновь упомянуло о своей позиции, согласно которой Токио имеет право претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. Об этом сообщила во вторник газета Sankei.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе. В нем также отмечается, что «мирный договор [с Россией] может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов» южной части Курил.

По информации агентства Кyodo, запись о суверенитете над островами была восстановлена после того, как ее убрали из аналогичного доклада за 2019 год ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах. Однако впоследствии это вызвало недовольство среди членов правящей Либерально-демократической партии, которые посчитали, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

Отмечается, что «Синюю книгу по дипломатии» во вторник представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Источник: sankei.com

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От редакции

Чьи острова?

Гость, 22 мая 2020 11:54
Хоккайдо - наш!
Аноним, 22 мая 2020 12:13
"12 стульев" Ильф и Петров. От мертвого осла уши. Получишь у ​Пушкина

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