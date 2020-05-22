Библиотечный диктант напишут онлайн из-за коронавируса 27 мая в Новосибирской области

Задание включает в себя 30 вопросов, посвященных библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела Новосибирской области.

Цель «Библиотечного диктанта» – привлечение внимания общественности к библиотекам и их ресурсам

Жители Новосибирской области могут стать участниками уникальной образовательной акции «Библиотечный диктант», приуроченной ко Всероссийскому дню библиотек. Акция пройдет 27 мая в онлайн-формате.

Цель «Библиотечного диктанта» – привлечение внимания общественности к библиотекам и их ресурсам. Задание включает в себя 30 вопросов, посвященных библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела Новосибирской области. Участникам акции предоставлена редкая возможность – получить независимую оценку своих знаний в области библиотечного дела.

По окончании тестирования участники, справившиеся с испытанием, получат электронные сертификаты. Участниками акции могут стать жители Новосибирской области и г. Новосибирска, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования и социальной принадлежности. Участие является добровольным и бесплатным.

Для участия в «Библиотечном диктанте» необходимо 27 мая с 10.00 до 17.00 по новосибирскому времени зарегистрироваться и выполнить предложенные задания на сайте. С 6 по 26 мая в помощь будущим участникам «Библиотечного диктанта» ежедневно в группе размещаются материалы, на основе которых будут подготовлены задания.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Источник: nso.ru