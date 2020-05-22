Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью

Хозяйка дома Наталья Котенева рассказала, из-за чего произошел пожар. Две недели назад в доме закончился ремонт. За 20 минут внутри него выгорело все — мебель, документы, одежда. Семье некуда идти и не на что жить.

Дом сгорел буквально за 20 минут

— Проводка старая была. Все выгорело. Остались одни стены. Идти некуда! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 мая, хозяйка сгоревшего дома №26 по ул. Березовой в Бердске Наталья Котенева.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» пожарные, прибывшие на тушение дома, пожар обошелся без жертв. Дом выгорел полностью буквально за 20 минут. Наталья рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как она узнала о пожаре:

— Меня дома не было. Сестра была в огороде. Занималась помидорами. Она мне позвонила и рассказала, что горит зал. Она вызвала пожарных, а я сразу поехала домой. Сгорело абсолютно все. И телевизор за 70 000 рублей. Наша кошка Муся.

Теперь Наталье, ее сыну Дмитрию и сестре негде жить. Денег на аренду и элементарный набор бытовых вещей у семьи нет. Она просит о помощи вас, благотворители «Курьер. Среда. Бердск», если вы можете помочь материально, то средства можно перевести на номер карты сына Натальи — Дмитрия Котенева:

5469 4400 3264 6185

Также вы можете связаться с Натальей по номеру телефона:

8952-918-55-27

На место происшествия прибыл начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев. По данным МЧС, пожарные прибыли на место пожара около 09.30. С огнем справились примерно за полчаса.