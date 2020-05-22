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Ставят бордюры и засыпают щебнем участок после прорыва теплотрассы на ул. Лунной Бердска. Дорога еще закрыта

11:30 22.05.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дорогу для транспорта обещают открыть 26 мая. Возможно, это произойдет раньше, отметил замдиректора КБУ по строительству Алексеенко.

Ставят бордюры и засыпают щебнем участок после прорыва теплотрассы на ул. Лунной Бердска. Дорога еще закрыта
Огромную 5-метровую яму на месте коммунальной аварии засыпали грунтом 21 мая

Продолжает оставаться закрытым для транспорта участок дороги на ул. Лунной в Бердске.

Ориентировочно, дорога будет открыта во вторник, 26 мая, возможно, раньше, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 22 мая замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству Александр Алексеенко.

-Сейчас происходит восстановление благоустройства. Ставятся бордюры, проливается и трамбуется песок, будет засыпаться щебень. Работы выполняются, — отметил Александр Алексеевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная засыпали 21 мая. 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Отопление и горячая вода у потребителей отсутствует.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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