Ставят бордюры и засыпают щебнем участок после прорыва теплотрассы на ул. Лунной Бердска. Дорога еще закрыта

Дорогу для транспорта обещают открыть 26 мая. Возможно, это произойдет раньше, отметил замдиректора КБУ по строительству Алексеенко.

Огромную 5-метровую яму на месте коммунальной аварии засыпали грунтом 21 мая

Продолжает оставаться закрытым для транспорта участок дороги на ул. Лунной в Бердске.

Ориентировочно, дорога будет открыта во вторник, 26 мая, возможно, раньше, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 22 мая замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству Александр Алексеенко.

-Сейчас происходит восстановление благоустройства. Ставятся бордюры, проливается и трамбуется песок, будет засыпаться щебень. Работы выполняются, — отметил Александр Алексеевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная засыпали 21 мая. 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Отопление и горячая вода у потребителей отсутствует.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».