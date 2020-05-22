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1 новый случай COVID-19 в Бердске, всего 30 зараженных, наблюдаются 119 жителей на 22 мая

11:21 22.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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По постановлению Роспотребнадзора на учет взято 78 человек. Обратился сам 41 житель.

1 новый случай COVID 19 в Бердске, всего 30 зараженных, наблюдаются 119 жителей на 22 мая
Пандемия коронавируса в России продолжается
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1 новый случай COVID 19 в Бердске, всего 30 зараженных, наблюдаются 119 жителей на 22 мая

Один день без смертей от COVID-19: остается 25 погибших от вируса в Новосибирской области на 22 маяCOVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 маяЕщё 1280 новостей

По данным оперативного штаба город на 22 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 119 жителей города, из них 18 детей.

На сегодняшний день в Бердске 1 новый пациент с положительным COVID-19.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взято 78 человек. Обратился сам 41 житель.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Снято за сутки 8 человек, принято 15.

Всего в городе Бердске 30 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 пациента выписаны.

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