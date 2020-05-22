1 новый случай COVID-19 в Бердске, всего 30 зараженных, наблюдаются 119 жителей на 22 мая

По постановлению Роспотребнадзора на учет взято 78 человек. Обратился сам 41 житель.

Пандемия коронавируса в России продолжается

По данным оперативного штаба город на 22 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 119 жителей города, из них 18 детей.

На сегодняшний день в Бердске 1 новый пациент с положительным COVID-19.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взято 78 человек. Обратился сам 41 житель.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Снято за сутки 8 человек, принято 15.

Всего в городе Бердске 30 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 пациента выписаны.