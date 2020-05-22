Речной трамвайчик: маршрут по Оби «Новосибирск-Бердск» планируют запустить летом 2020 года

Перевозки будут осуществляться теплоходами «Москва». Периодичность движения — каждый час. Стоимость поездки (туда и обратно) для взрослого — 350 рублей, для ребенка от 6 до 14 лет — 250 руб, младше 6 лет — бесплатно.

У Бердска берегов все меньше

— Мы заключили соглашение с пляжем «Бугринская роща» на доставку отдыхающих с Речного вокзала. По пути на остров Кораблик мы будем делать остановку на этом пляже. Пока планируем высаживать пассажиров по принципу маршрутного такси — там оборудовано место для остановки. Когда будут сняты карантинные ограничения, мы установим плавучий причал, — пояснил InfoPro54 исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

Маршрут «Речной вокзал – Бугринская роща – остров Кораблик» компания планирует запустить с 22 мая. Перевозки будут осуществляться теплоходами «Москва». Периодичность движения — каждый час. Стоимость поездки (туда и обратно) для взрослого — 350 рублей, для ребенка от 6 до 14 лет — 250 руб, младше 6 лет — бесплатно.

— В связи с карантином и рекомендациями правительства по соблюдению правил безопасности мы обязаны обеспечивать социальную дистанцию, поэтому загрузка теплохода будет составлять не более 50% от посадочных возможностей. Плюс всех пассажиров обяжут соблюдать масочный режим, — говорит Бочаров. — С понедельника, 18 мая, мы уже работаем в таком формате на маршруте «Речной вокзал – Седова заимка», организованный совместно с минтрансом области. Им пользуются как дачники, так и отдыхающие, которые могут в выходной день доехать до Седовой заимки, погулять там и через 5 часов вернуться обратно.

Источник: infopro54.ru