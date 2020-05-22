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Чтобы они сдохли, эти собачки, заявила чиновница в Крыму. А потом извинялась

12:21 22.05.2020 Фото: pixabay.com
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Глава администрации Алушты обратилась к крымчанам с просьбой не цепляться за «неосторожно брошенные фразы».

Чтобы они сдохли, эти собачки, заявила чиновница в Крыму. А потом извинялась
Огнева отреагировала на доклад фразой: «Чтоб они сдохли, эти собачки»

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за неосторожную фразу про собак, сказанную во время заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Огнева призналась Крыминформу, что «не имела в виду ничего дурного».

«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома, – сказала Огнева. – Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно».

Глава администрации Алушты также обратилась к крымчанам с просьбой не цепляться за «неосторожно брошенные фразы». «Мне хотелось бы, чтобы люди, наоборот, видели и понимали, что главы (муниципалитетов) переживают, а не цеплялись к какой-нибудь одной фразе и мусолили это. Больше нет проблем?» – подчеркнула Огнева.

Ранее сегодня в нескольких группах в соцсетях появилось видео заседания алуштинского оперативного штаба. На кадрах руководители территориальных подразделений докладывают о выявленных нарушениях режима самоизоляции, который еще действовал на момент записи. В частности, стало известно о туристах, обосновавшихся с палаткой на пляже. Семейная пара приехала в Алушту со своими собаками.

Огнева отреагировала на доклад фразой: «Чтоб они сдохли, эти собачки». При этом попыталась сделать это максимально незаметно, отодвинув от лица микрофон.

За два часа после публикации видео набрало несколько тысяч просмотров. Пользователи социальных сетей предположили, что фраза была адресована не домашним питомцам. Некоторые комментаторы предложили Огневой после неосторожной фразы подать в отставку. Другие читатели, напротив, встали на сторону главы администрации, списав высказывание о собаках на хроническую усталость и напряженную работу в условиях карантинных ограничений.

Видео youtube.com Dimon Zenkov

Источник: c-inform.info

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