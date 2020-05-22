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COVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая

12:34 22.05.2020
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В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ – 16 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

COVID 19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая

Один день без смертей от COVID-19: остается 25 погибших от вируса в Новосибирской области на 22 маяCOVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 маяЕщё 1280 новостей

По данным оперативного штаба региона на 12 утра 22 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 79 человек. Выписаны с выздоровлением 53 пациента.
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе – 1960, в том числе 128 детей. 826 человек выздоровели, скончались 25 пациентов.

В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ – 16 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1500.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 6 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 89 242 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2626 человека, 15062 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВ за сутки: 691 обращение, 24 человека госпитализированы.

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