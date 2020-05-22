Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на специальную карту главного редактора «Курьер. Среда. Бердск».

Десятки бердчан уже откликнулись на призыв о помощи

Продолжает помогать оставшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса жителям Бердска волонтер Вадим Назимов. В фонде «Корона не пройдет» на 12.00 22 мая у Вадима Назимова — 9 960,22 рублей. Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 21 мая, перечислил Вадиму Назимову 8 500 рублей. Всего в фонд поступило 38 600 рублей. Всего на помощь бердчанам потрачено 27 639,78 рублей.

— На сегодняшний день готовится список из 8 человек, которым на следующей неделе будет оказана помощь. Сделана заявка на закупку 8 пакетов с продуктовой помощью, — рассказала Вадим Назимов сегодня, 22 мая.

Вадим Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помог он и продуктовым набором воспитывающей четверых внуков женщине-инвалиду.

Также волонтер привез тушенку, крупы, макароны, масло четырем пожилым людям дома №1 на ул. Тимуровскую благодаря жителям Бердска. Вадим Назимов привез лампочки сидящим на карантине из-за коронавируса прилетевшим из Таиланда супругам в Бердске.

Если вы готовы помогать — просим помочь. Видимо, жесткая ситуация коронавируса набирает обороты, потому что многим все сложнее и сложнее. Всем СПАСИБО и низкий поклон.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова



Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Деньги 19 мая пришли от:

Поступило 500 рублей. От Артема Георгиевича. Спасибо!

Поступило 150 рублей. От Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Алины Хасаналиевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!





Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

На 9 мая на 08.00 есть деньги от:

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!