22.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска

13:05 22.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на специальную карту главного редактора «Курьер. Среда. Бердск».

Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска
Десятки бердчан уже откликнулись на призыв о помощи

Продолжает помогать оставшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса жителям Бердска волонтер Вадим Назимов. В фонде «Корона не пройдет» на 12.00 22 мая у Вадима Назимова — 9 960,22 рублей. Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 21 мая, перечислил Вадиму Назимову 8 500 рублей. Всего в фонд поступило 38 600 рублей. Всего на помощь бердчанам потрачено 27 639,78 рублей.

— На сегодняшний день готовится список из 8 человек, которым на следующей неделе будет оказана помощь. Сделана заявка на закупку 8 пакетов с продуктовой помощью, — рассказала Вадим Назимов сегодня, 22 мая.

Вадим Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помог он и продуктовым набором воспитывающей четверых внуков женщине-инвалиду.

Также волонтер привез тушенку, крупы, макароны, масло четырем пожилым людям дома №1 на ул. Тимуровскую благодаря жителям Бердска. Вадим Назимов привез лампочки сидящим на карантине из-за коронавируса прилетевшим из Таиланда супругам в Бердске.

Если вы готовы помогать — просим помочь. Видимо, жесткая ситуация коронавируса набирает обороты, потому что многим все сложнее и сложнее. Всем СПАСИБО и низкий поклон.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Деньги 19 мая пришли от:

Поступило 500 рублей. От Артема Георгиевича. Спасибо!

Поступило 150 рублей. От Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Алины Хасаналиевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 22.00. — 12 100 рублей. От:

Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

На 9 мая на 08.00 есть деньги от:

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поможете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОдин день без смертей от COVID-19: остается 25 погибших от вируса в Новосибирской области на 22 мая
13:10 22-05-2020
Один день без смертей от COVID-19: остается 25 погибших от вируса в Новосибирской области на 22 мая
БердскПомоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска
13:05 22-05-2020
Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска
Ты почистил сегодня зубы? А как называется твоя зубная паста?
12:52 22-05-2020
Ты почистил сегодня зубы? А как называется твоя зубная паста?
Кто выйдет на 3 года раньше на пенсию в России из-за коронавируса. Досрочный выход в плане действий Путина
12:45 22-05-2020
Кто выйдет на 3 года раньше на пенсию в России из-за коронавируса. Досрочный выход в плане действий Путина
Сбегала в исполком: как милиция сносила самострои в СССР? И расстреливала чиновников
12:40 22-05-2020
Сбегала в исполком: как милиция сносила самострои в СССР? И расстреливала чиновников
БердскCOVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая
12:34 22-05-2020
COVID-19 снова выдал рекорд: 79 новых зараженных в Новосибирской области. Всего 1960 случаев на 22 мая
БердскПоложат асфальт на участке после прорыва теплотрассы по улице Лунной 24 мая в Бердске
12:30 22-05-2020
Положат асфальт на участке после прорыва теплотрассы по улице Лунной 24 мая в Бердске
БердскКрупная закупочка: 40 млн на асфальт для двух улиц в Южном микрорайоне потратят в Бердске
12:30 22-05-2020
Крупная закупочка: 40 млн на асфальт для двух улиц в Южном микрорайоне потратят в Бердске
Чтобы они сдохли, эти собачки, заявила чиновница в Крыму. А потом извинялась
12:21 22-05-2020
Чтобы они сдохли, эти собачки, заявила чиновница в Крыму. А потом извинялась
Выходят из договора по открытому небу США, заявил Трамп. Но обещал хорошие отношения с Россией
12:15 22-05-2020
Выходят из договора по открытому небу США, заявил Трамп. Но обещал хорошие отношения с Россией