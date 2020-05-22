Сбегала в исполком: как милиция сносила самострои в СССР? И расстреливала чиновников

Чиновников и должностных лиц судили за самострои как за превышение полномочий, за что полагалось минимум полгода тюрьмы, а если это было сопряжено с насилием или применением оружия — вплоть до расстрела.

Как советские власти боролись с самостроями

Проблема самовольного строительства не нова для России: она одолевала власти ещё в предвоенные годы. Впервые аспекты такой гражданской самостоятельности в жилищных вопросах были отражены в постановлении Совета народных комиссаров РСФСР от 22 мая 1944 года «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках».

Согласно ему, учреждения, предприятия и граждане сначала должны были подавать в местный исполком заявление об отводе земли, а затем — на выдачу разрешения «на приступ к строительству». Без этих документов им было запрещено начинать стройку. Нарушение влекло уголовную ответственность. Чиновников и должностных лиц судили как за превышение полномочий, за что полагалось минимум полгода тюрьмы, а если это было сопряжено с насилием или применением оружия — вплоть до расстрела. Граждан судили как за самоуправство, что влекло либо штраф до 500 рублей, либо принудительные работы до полугода.

Документ вводил запрет на прописку в самостроях. Граждане, которые начали или уже построили дом до появления этого постановления, могли легализовать их, заключив с местными властями договор о праве застройки. Но если постройка нарушала планировку города, мешала проезду или противоречила нормам пожарной и санитарной безопасности, то её следовало перенести за свой счёт на другой участок. На это отводилось восемь месяцев с момента предъявления такого требования местными властями. В исключительных случаях гражданам могли полностью или частично возместить затраты на перенос постройки. Если человек не подчинялся требованию, его дом сносили, причём гражданину не полагалось компенсаций и даже другого жилья.

Тем же, кто начал возводить «самострой» после публикации этого постановления, были обязаны в течение месяца своими силами и за своё счёт снести постройку и привести в порядок свой участок. Местные власти также были уполномочены выдавать требования о сносе самостроя, а при его неисполнении — организовывать снос с привлечением милиции. В этот момент и возбуждалось уголовное дело против инициативного застройщика.

Документ также обязал местные исполкомы организовать охрану находящихся в их ведении земель от самовольного строительства. Также отмечалось, что земли под застройку чиновники должны выделять согласно проектам планировки населённого пункта. Тогда уже существовало категорирование земель: индивидуальное жилищное строительство могло вестись только на предназначенных для этого участках. Местные власти также утверждали проекты застройки таких районов, в которых было предусмотрено и благоустройство.

Для работников исполкомов также была предусмотрена ответственность: за нарушение сроков рассмотрения заявлений, за непринятие мер по охране вверенных земель от самостроев и нарушение других обязанностей их судили по статье Уголовного кодекса РСФСР за бездействие власти, за что полагалось лишение свободы на срок до трёх лет.

Источник: ПГ