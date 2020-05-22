Ты почистил сегодня зубы? А как называется твоя зубная паста?

22 мая 128 лет назад (1892) был изобретён тюбик для зубной пасты.40 лет назад (1980) в Японии вышла видеоигра Pac-Man.

В 1892 году американский дантист Вашингтон Шеффилд, взяв за основу оловянные трубочки для хранения краски и немного их модернизировав, изобрёл тюбик для зубной пасты

Международный день биологического разнообразия.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

22 мая 1992 года на Конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Основными целями документа являются: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование биоразнообразия и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована почти 200 странами мира.

Реальным подтверждением биологического разнообразия является то, что в настоящее время уже описано около 1,75 миллионов видов животных, живущих на Земле. Однако, по мнению ученых, реальное число видов составляет от 3 до 100 миллионов.

80 лет назад (1940) указом Президиума Верховного Совета СССР в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, учреждена золотая медаль «Серп и Молот».

Звание Героя Социалистического Труда было установлено в декабре 1938 года и являлось высшей степенью отличия СССР, как и звание Героя Советского Союза. 22 мая 1940 года для особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, была учреждена золотая медаль «Серп и Молот».

Медаль представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами, в центре которой расположены рельефные серп и молот. На оборотной стороне награды располагается надпись «Герой Социалистического Труда». Медаль изготавливалась из золота 950 пробы.

164 года назад (1856) известный предприниматель, коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрёл первые работы русских художников

Этот день считается днём основания Третьяковской галереи. Картины

«Искушение» Н. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова положили начало всей огромной коллекции музея.

В августе 1892 года Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию своего брата Сергея Михайловича. Первоначально собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. А в августе 1893 года в Москве открылся первый общедоступный музей России — «Городская художественная галерея братьев Третьяковых».

Сегодня Третьяковская галерея — это большой музейный комплекс, имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Собрание музея насчитывает свыше 160 тысяч произведений искусства.

172 года назад (1848) в Санкт-Петербурге на Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж».

Автором идеи постройки торговой галереи был граф Яков Эссен-Стенбок-Фермор. Здание магазина сооружено архитектором Рудольфом Желязевичем. Его прототипом послужила московская Голицинская галерея.

На первом этаже Пассажа размещались склады, на втором — помещения для магазинов, на третьем — жилые помещения. Здесь также был построен концертный зал, где в начале 1900-х годов работал Новый драматический театр В. Ф. Комиссаржевской.

После запрещения в Советской России в 1920 году негосударственной торговли Пассаж был закрыт. Он открылся вновь через два года как кооперативное предприятие, которое принадлежало Петроградскому единому потребительскому обществу, и стал называться «Универсаль Пассаж». В 1933 году магазин стал образцово-показательным универмагом в системе государственной торговли. В 1992 году он был акционирован, а в 2011 году его приобрела американская компания Jensen Group.

40 лет назад (1980) в Японии вышла видеоигра Pac-Man.

Игру про приключения желтого кружка с глазами и огромным ртом придумал сотрудник компании Namco Тору Иватани. Игрок, управляя Пак-маном, должен собрать все точки, фрукты и другие бонусы в лабиринте. При этом нужно было избегать встречи с привидениями, которые охотятся за героем.

Игра быстро стала популярна. Было продано 350 тысяч игровых автоматов с Pac-Man. Только за 1980-е годы она заработала свыше миллиарда долларов.

Впоследствии продолжение игры вышло на различных платформах, включая домашние игровые системы, компьютеры и мобильные телефоны.

109 лет назад (1911) основана Международная федерация кинологов.

Её учредителями стали кинологические организации Германии, Австрии, Бельгии, Франции и Нидерландов. Во время Первой мировой войны организация прекратила существование и была воссоздана в 1921 году. Сейчас в федерацию входят национальные кинологические организации более 90 стран.

128 лет назад (1892) был изобретён тюбик для зубной пасты.

Долгое время для чистки зубов использовали зубной порошок, который продавался в небольших бумажных пакетиках. Это было очень неудобно и непрактично. В 1873 году нью-йоркский аптекарь Колгейт придумал «разжиженный» порошок-пасту, которую при продаже упаковывал в стеклянные баночки, что было также неудобно использовать.

В 1892 году американский дантист Вашингтон Шеффилд, взяв за основу оловянные трубочки для хранения краски и немного их модернизировав, изобрёл тюбик для зубной пасты. Однако Шеффилд не был бизнесменом и не догадался запатентовать свое изобретение. Вскоре о новинке узнал Колгейт и быстро перенял практику упаковки в тубы различных мазей, кремов и паст, а также запатентовал это изобретение.

171 год назад (1849) будущий президент США Авраам Линкольн получил патент на конструкцию плавучего сухого дока.

С тех пор он является единственным президентом США — обладателем патента на изобретение.

Источник: ПГ