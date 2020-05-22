На 29 место опустилась Новосибирская область по зараженным COVID-19 в России. Список регионов

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8894 в 84 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 2988

2. Московская область — 824

3. Санкт-Петербург — 389

4. Нижегородская область — 202

5. Красноярский край — 150

6. Ростовская область — 138

7. Свердловская область — 135

8. Калужская область — 127

9. Пензенская область — 110

10. Республика Дагестан — 109

11. Брянская область — 105

12. Ярославская область — 103

13. Рязанская область — 94

14. Краснодарский край — 92

15. Тульская область — 91

16. Республика Башкортостан — 90

17. Чувашская Республика — 90

18. Волгоградская область — 89

19. Ямало-Ненецкий АО — 87

20. Саратовская область — 84

21. Тамбовская область — 83

22. Иркутская область — 83

23. Белгородская область — 82

24. Курская область — 81

25. Челябинская область — 80

26. Ханты-Мансийский АО — 80

27. Республика Саха (Якутия) — 80

28. Республика Тыва — 79

29. Новосибирская область — 79

30. Владимирская область — 77

31. Республика Татарстан — 75

32. Самарская область — 74

33. Алтайский край — 74

34. Омская область — 74

35. Кабардино-Балкарская Республика — 71

36. Кировская область — 70

37. Ульяновская область — 70

38. Республика Северная Осетия — 69

39. Хабаровский край — 65

40. Липецкая область — 64

41. Воронежская область — 55

42. Ленинградская область — 54

43. Смоленская область — 53

44. Мурманская область — 53

45. Ставропольский край — 53

46. Тюменская область — 53

47. Пермский край — 51

48. Ивановская область — 48

49. Республика Бурятия — 48

50. Приморский край — 47

51. Астраханская область — 45

52. Оренбургская область — 45

53. Республика Ингушетия — 44

54. Калининградская область — 41

55. Тверская область — 39

56. Забайкальский край — 38

57. Республика Марий Эл — 37

58. Республика Мордовия — 36

59. Республика Коми — 35

60. Вологодская область — 34

61. Республика Калмыкия — 34

62. Орловская область — 32

63. Архангельская область — 30

64. Республика Адыгея — 30

65. Республика Хакасия — 23

66. Амурская область — 23

67. Новгородская область — 22

68. Томская область — 21

69. Чеченская Республика — 20

70. Псковская область — 19

71. Курганская область — 19

72. Камчатский край — 18

73. Республика Крым — 15

74. Удмуртская Республика — 14

75. Костромская область — 13

76. Кемеровская область — 12

77. Карачаево-Черкесская Республика — 11

78. Республика Карелия — 8

79. Республика Алтай — 4

80. Сахалинская область — 4

81. Магаданская область — 3

82. Ненецкий АО — 1

83. Еврейская АО — 1

84. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор