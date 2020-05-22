На 29 место опустилась Новосибирская область по зараженным COVID-19 в России. Список регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8894 в 84 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 2988
2. Московская область — 824
3. Санкт-Петербург — 389
4. Нижегородская область — 202
5. Красноярский край — 150
6. Ростовская область — 138
7. Свердловская область — 135
8. Калужская область — 127
9. Пензенская область — 110
10. Республика Дагестан — 109
11. Брянская область — 105
12. Ярославская область — 103
13. Рязанская область — 94
14. Краснодарский край — 92
15. Тульская область — 91
16. Республика Башкортостан — 90
17. Чувашская Республика — 90
18. Волгоградская область — 89
19. Ямало-Ненецкий АО — 87
20. Саратовская область — 84
21. Тамбовская область — 83
22. Иркутская область — 83
23. Белгородская область — 82
24. Курская область — 81
25. Челябинская область — 80
26. Ханты-Мансийский АО — 80
27. Республика Саха (Якутия) — 80
28. Республика Тыва — 79
29. Новосибирская область — 79
30. Владимирская область — 77
31. Республика Татарстан — 75
32. Самарская область — 74
33. Алтайский край — 74
34. Омская область — 74
35. Кабардино-Балкарская Республика — 71
36. Кировская область — 70
37. Ульяновская область — 70
38. Республика Северная Осетия — 69
39. Хабаровский край — 65
40. Липецкая область — 64
41. Воронежская область — 55
42. Ленинградская область — 54
43. Смоленская область — 53
44. Мурманская область — 53
45. Ставропольский край — 53
46. Тюменская область — 53
47. Пермский край — 51
48. Ивановская область — 48
49. Республика Бурятия — 48
50. Приморский край — 47
51. Астраханская область — 45
52. Оренбургская область — 45
53. Республика Ингушетия — 44
54. Калининградская область — 41
55. Тверская область — 39
56. Забайкальский край — 38
57. Республика Марий Эл — 37
58. Республика Мордовия — 36
59. Республика Коми — 35
60. Вологодская область — 34
61. Республика Калмыкия — 34
62. Орловская область — 32
63. Архангельская область — 30
64. Республика Адыгея — 30
65. Республика Хакасия — 23
66. Амурская область — 23
67. Новгородская область — 22
68. Томская область — 21
69. Чеченская Республика — 20
70. Псковская область — 19
71. Курганская область — 19
72. Камчатский край — 18
73. Республика Крым — 15
74. Удмуртская Республика — 14
75. Костромская область — 13
76. Кемеровская область — 12
77. Карачаево-Черкесская Республика — 11
78. Республика Карелия — 8
79. Республика Алтай — 4
80. Сахалинская область — 4
81. Магаданская область — 3
82. Ненецкий АО — 1
83. Еврейская АО — 1
84. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор