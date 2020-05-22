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Необрезанная женщина — это животное, считают в 30 странах мира

15:54 22.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/arina_travels/?hl=ru
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В тот вечер пятидесяти девочкам племени дасанеч без какой-либо анастезии отрезали клитopы и половые губы. Просто лезвием. В полной антисанитарии. Кто-то из них, вероятно, умрет.

Необрезанная женщина это животное, считают в 30 странах мира
Многие не слышали и не могли себе даже представить, что для подавления воли женщины более чем в 30 странах мира используют обрезание

Путешественница Арина Шумакова, объездила большинство стран мира и делится подробностями и фактами из жизни людей на разных уголках планеты. Пугающие, переворачивающие сознание обычаи подавления женской воли по средствам обрезания описаны в статье.

ЖЕНСКОЕ ОБРЕЗАНИЕ

Многие не слышали и не могли себе даже представить, что для подавления воли женщины, в более, чем тридцати странах мира, женское обрезание считается правильным. А в Сомали и Судане 98% всех женщин обрезаны. ⠀

Женщина никогда не выйдет замуж и вся ее семья будет опозорена, если девушка откажется. ⠀

Считается, что необрезанная женщина — это животное.
Женщин запугивают, что если не отрезать клитop, то он вырастет и превратится в член. ⠀

Необрезанная женщина это животное, считают в 30 странах мира

Дети не имеют право выбора, относительно процедуры обрезания

Процедуру проводят обычно с 3 до 12 лет. И поэтому ребёнок не может принимать решения самостоятельно. За него решают родители. Да, собственно, у многих африканских женщин никаких прав нет на протяжении всей жизни. Даже права на жизнь. Ведь однажды купив себе жену, можно делать с ней, что угодно. ⠀

Необрезанная женщина это животное, считают в 30 странах мира

В Сомали и Судане 98% всех женщин обрезаны

Арина рассказывает, что долго добиралась до границы с Кенией и готовилась морально к этому «празднику», как его называют жители племени дасанече:

-«У нас не было девушки проводника, а разговаривать через мужчину женщины наотрез отказывались. Было очевидно самое страшное, они боялись процедуры, но очень хотели ее сделать. Настолько затуманен был их мозг. Я заглядывала в глаза этих девочек. Они понимали, что их ожидает. Несколько дней мы снимали материал про этот «праздник». К вечеру последнего дня, прямо перед закатом, мы уехали оттуда. Ни один из пяти членов команды не хотел стать свидетелем «кровавого банкета». ⠀».⠀

Необрезанная женщина это животное, считают в 30 странах мира

Женщин запугивают, что если не отрезать клитop, то он вырастет и превратится в член

В тот вечер пятидесяти девочкам племени дасанеч без какой-либо анастезии отрезали клитopы и половые губы. Просто лезвием. В полной антисанитарии.

Кто-то из них, вероятно, умрет. Но совершенно точно, ни одна из них никогда не узнаёт счастья близости с любимым мужчиной. ⠀

Пока вы читали этот текст, около 1000 девочек подверглись этой процедуре. ⠀

Ранее мы писали, какие ужасающие обычаи родов и вынашивания существуют в Африканских племенах. Услышав, что наши женщины рожают лёжа на спине, все смеются. Как можно рожать на спине? Вы видели слона или собаку, или любое живое существо, кто рожает на спине? ⠀

Необрезанная женщина это животное, считают в 30 странах мира

Женщина никогда не выйдет замуж и вся ее семья будет опозорена, если девушка откажется от обрезания

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От редакции

Когда канет в лету такая ужасающая процедура?

Аноним, 22 мая 2020 16:10
Когда канет в лету ужасающая процедура вырезания детей из чрева собственными родителями-убийцами? Миллион абортированных в год только по официальной статистике. Собственная похоть важнее жизни родной кровиночки, который станет лишним еще до своего рождения.

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