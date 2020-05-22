Почему секутся кончики волос и как решить данную проблему самостоятельно?

Если волосы путаются — не пытайтесь их судорожно расчесать расческами. Вы так их только повредите. Лучше во время купания нанесите на них бальзам и только тогда расчесывайте. Да и это делать надо правильно — начинать с кончиков и постепенно поднимаясь к корням.

Избегайте воздействия на волосы высокой температуры

Секущиеся кончики волос — это явление не только некрасиво выглядит, но и сигнализирует о некоторых недомоганиях как самих волос, так и всего организма в целом.

Конечно, главное для нас — убрать визуальные недочеты, состричь секущиеся кончики волос. Однако когда объявлен карантин и салоны красоты закрыты, мы ищем другие пути решения проблемы. Давайте подумаем вместе, как можно восстановить ваши волосы.

Почему секутся кончики волос

Прежде всего, давайте выясним причину этого явления. К этому может привести воздействие ветра, дождя, хлора, ультрафиолета, красители и неподходящие расчески. Также причиной может выступить и неполноценное питание, некачественные продукты, а также некоторые заболевания, например, дисбактериоз и авитаминоз.

Следовательно, лечение мы подбираем, исходя из причин проблемы. Если же вы не можете выявить, что послужило пусковым механизмом для повреждения волос — посоветуйтесь со своим косметологом.

Увлажнять и меньше красить

Прежде всего необходимо позаботиться об увлажнении волос — независимо от их типа. Также им нужен полноценный и регулярный уход. И чтобы ваши волосы стали шелковистыми и выглядели здорово (ударение ставьте как хотите), питайтесь хорошими, качественными продуктами, и подбирайте средства, которые подходят вашим волосам.

Не следует часто подвергать свои волосы воздействию химических красителей. А если вы не можете без них обходиться, то выбирайте опять-таки только качественную, брендовую продукцию. Причем в красителях не должно быть аммиака, и обязательно должны быть ингредиенты, которые помогут восстановить и оздоровить волосы. Специалисты советуют пользоваться хной, которая укрепит вашу шевелюру.

Избегайте воздействия на волосы высокой температуры. Откажитесь хотя бы на время от утюжков, плоек, фенов. В бассейне обязательно надевайте резиновую шапочку для купания.

И не забывайте периодически наносить на волосы масла и другие увлажняющие средства. Благо, ассортимент их в магазинах огромный. Советуем вам остановить свой выбор на профессиональных средствах.

То же касается и шампуней: выбирайте качественные и обязательно — для секущихся волос, восстанавливающие поврежденные волосы. После того, как вымоете голову шампунем, обязательно нанесите кондиционер с аминокислотами и керамидами, который укрепит структуру волос.

И еще совет — но очень временный: для маскировки посеченных кончиков используйте сыворотки, масла или кремы для укладки. Но они также должны быть без агрессивных ингредиентов.

Чтобы волосы не секлись

Чтобы не пришлось думать, как решать проблему, можно ее избежать. Для этого всегда помните об увлажнении. Главное — пейте побольше воды.

Если волосы путаются — не пытайтесь их судорожно расчесать расческами. Вы так их только повредите. Лучше во время купания нанесите на них бальзам и только тогда расчесывайте. Да и это делать надо правильно — начинать с кончиков и постепенно поднимаясь к корням.

И не нужно активно тереть мокрые волосы полотенцем — так вы их тоже повредите. Сначала легко отожмите после купания волосы руками и закутайте их в полотенце, которое само впитает минут через двадцать всю лишнюю влагу.

Помогут натуральные средства

Одним из самых лучших реаниматоров и увлажнителей секущихся кончиков волос считается обычное яйцо, в котором есть целый комплекс питательных веществ.

Чтобы приготовить яичную маску, взбиваем желток с одной столовой ложкой воды. Добавляем взбитый белок и размешиваем. Наносим средство равномерно на всю длину волос.

Смываем через час теплой водой. Внимание — не горячей, иначе желток свернется! Лучшего эффекта можно добиться, заменив воду на миндальное масло.

Наносить такую маску следует не реже двух раз в неделю.

Глубоко питает волосы мед, который придаст им шелковистость.

Маска готовится из меда и йогурта. Она наносится на всю длину волос на время примерно в двадцать минут.

Смывают такую маску теплой водой без использования шампуня.

Питательной и витаминной будет для волос маска из папайи. Для приготовления маски берут мякоть спелых плодов, смешивают ее с половиной стакана йогурта и наносят на полчаса на всю длину волос. Смывают также теплой водой.

Самый лучший метод избавления от секущихся кончиков

Конечно, все эти рекомендации эффективны, но они временны, и соблюдать их нужно в комплексе. Но самым лучшим методом избавления от секущихся кончиков все-таки была и есть их обрезка. Обрезав неприглядные кончики волос, следуйте всем этим рекомендациям, чтобы они не появлялись у вас часто и в большом количестве.

Специалисты советуют подстригать волосы на пару сантиметров раз в два-три месяца.

Источник: Пронедра