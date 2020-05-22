Километровый астероид приблизился к Земле

В настоящее время это самый большой астероид, указанный на странице NEOs.

По данным НАСА, контакт астероида с планетой Земля крайне мал

Космическое агентство НАСА опубликовало список BQ 1997 околоземных объектов, сближающихся с Землёй (NEOs) 21 мая в 21.45 по времени UT (Мировое Время).

В этом списке фигурирует гигантский астероид шириной в 1,5 километра. По данным НАСА, контакт астероида с планетой Земля крайне мал, так как космический объект пролетит на расстоянии около 3 825 631 миль (6156756 км).

В настоящее время это самый большой астероид, указанный на странице NEOs.

Специалисты НАСА пояснили, что, когда космические объекты вращаются вокруг Солнца, они могут иногда приближаться близко к Земле.

По астрономическим меркам «близкий» проход астероида от нашей планеты — это миллионы или даже десятки миллионов километров.

В агентстве заявили, что в настоящее время они не знают ни об одном астероиде или комете, которые находятся на курсе столкновения с Землей, поэтому вероятность падения крупного объекта мала.

— На сколько мы можем судить, ни один крупный объект не упадет на Землю в ближайшие несколько сотен лет, — цитирует специалиста НАСА издание „Daily Star“.

Источник: nasa.gov