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Километровый астероид приблизился к Земле

16:46 22.05.2020 Фото: dailystar.co.uk
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В настоящее время это самый большой астероид, указанный на странице NEOs.

Километровый астероид приблизился к Земле
По данным НАСА, контакт астероида с планетой Земля крайне мал

Космическое агентство НАСА опубликовало список BQ 1997 околоземных объектов, сближающихся с Землёй (NEOs) 21 мая в 21.45 по времени UT (Мировое Время).

В этом списке фигурирует гигантский астероид шириной в 1,5 километра. По данным НАСА, контакт астероида с планетой Земля крайне мал, так как космический объект пролетит на расстоянии около 3 825 631 миль (6156756 км).

В настоящее время это самый большой астероид, указанный на странице NEOs.

Километровый астероид приблизился к Земле

Специалисты НАСА пояснили, что, когда космические объекты вращаются вокруг Солнца, они могут иногда приближаться близко к Земле.

Километровый астероид приблизился к Земле

По астрономическим меркам «близкий» проход астероида от нашей планеты — это миллионы или даже десятки миллионов километров.

В агентстве заявили, что в настоящее время они не знают ни об одном астероиде или комете, которые находятся на курсе столкновения с Землей, поэтому вероятность падения крупного объекта мала.

— На сколько мы можем судить, ни один крупный объект не упадет на Землю в ближайшие несколько сотен лет, — цитирует специалиста НАСА издание „Daily Star“.

Источник: nasa.gov

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