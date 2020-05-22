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Более 1000 внедорожников Volkswagen Touareg отзывают в России

15:27 22.05.2020 Фото: Википедия
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Пресс-служба ведомства Росстандарт сообщила о начале отзывной кампании на 1099 моделей Touareg автоконцерна Volkswagen. Все модели, имеющие 2019 год выпуска, подлежат возврату для устранения неполадки.

Более 1000 внедорожников Volkswagen Touareg отзывают в России
На днях представители официальных дилеров «Фольксваген» начнут уведомлять хозяев внедорожников, попадающих под возврат

Проблема заключается в вероятной утечке масла из коробки передач из-за неправильной сварки трубки соединения резервуара с КПП.

На днях представители официальных дилеров «Фольксваген» начнут уведомлять хозяев внедорожников, попадающих под возврат, для передачи автомобилей в сервисные центры и устранения неполадки. Все ремонтные работы будут происходить за счёт дилерских центров.

Также в любой момент на сайте Росстандарта можно самостоятельно узнать, нуждается ли ваш Volkswagen Touareg в замене масляной трубки. Если VIN-код кроссовера совпадает, то, не дожидаясь звонка от автодилера, можно самому доехать до ближайшего технического сервиса компании.

Источник: gismeteo

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