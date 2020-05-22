Более 1000 внедорожников Volkswagen Touareg отзывают в России

Пресс-служба ведомства Росстандарт сообщила о начале отзывной кампании на 1099 моделей Touareg автоконцерна Volkswagen. Все модели, имеющие 2019 год выпуска, подлежат возврату для устранения неполадки.

На днях представители официальных дилеров «Фольксваген» начнут уведомлять хозяев внедорожников, попадающих под возврат

Проблема заключается в вероятной утечке масла из коробки передач из-за неправильной сварки трубки соединения резервуара с КПП.

На днях представители официальных дилеров «Фольксваген» начнут уведомлять хозяев внедорожников, попадающих под возврат, для передачи автомобилей в сервисные центры и устранения неполадки. Все ремонтные работы будут происходить за счёт дилерских центров.

Также в любой момент на сайте Росстандарта можно самостоятельно узнать, нуждается ли ваш Volkswagen Touareg в замене масляной трубки. Если VIN-код кроссовера совпадает, то, не дожидаясь звонка от автодилера, можно самому доехать до ближайшего технического сервиса компании.

Источник: gismeteo