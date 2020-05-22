Более 1000 внедорожников Volkswagen Touareg отзывают в России

Проблема заключается в вероятной утечке масла из коробки передач из-за неправильной сварки трубки соединения резервуара с КПП.
На днях представители официальных дилеров «Фольксваген» начнут уведомлять хозяев внедорожников, попадающих под возврат, для передачи автомобилей в сервисные центры и устранения неполадки. Все ремонтные работы будут происходить за счёт дилерских центров.
Также в любой момент на сайте Росстандарта можно самостоятельно узнать, нуждается ли ваш Volkswagen Touareg в замене масляной трубки. Если VIN-код кроссовера совпадает, то, не дожидаясь звонка от автодилера, можно самому доехать до ближайшего технического сервиса компании.
Источник: gismeteo