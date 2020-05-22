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Особенности сертификации оборудования

15:27 22.05.2020
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Сертификация оборудования позволяет подтвердить соответствие действующим требованиям и стандартам.

Особенности сертификации оборудования

Процедура сертификации оборудования позволяет получить документы, которые являются подтверждением соответствия определенным стандартам. Большинство из них зафиксировано в технических регламентах Таможенного Союза или Евразийского Экономического Союза.

Сегодня сертификация оборудования бывает обязательной и добровольной. В первом случае процедура утверждена на законодательном уровне. Оборудование, которое подлежит обязательной сертификации, без наличия соответствующих документов запрещается использовать.

Добровольная сертификация может считаться эффективным маркетинговым ходом. При наличии сертификатов качества повышается привлекательность оборудования, что повышает спрос на него. Сертификация позволяет подтвердить соответствие конкретным стандартам, а именно:

  • Возможность использовать оборудование в электросети без дополнительных переходников.
  • Соответствие требованиям пожарной безопасности.

Кроме того сертификацией подтверждают заявленную сложность оборудования. Также пользователи получают гарантии безопасности при соблюдении инструкции производителя. Получить информацию о порядке процедуры сертификации можно здесь на сайте.

Для прохождения процедуры сертификации необходимо предварительно собрать все необходимые документы. Они вместе с заявкой направляются в аккредитованный сертификационный центр. Для разных видов оборудования пакет может отличаться, но основные документы, которые обязательно в него входят, следующие:

Техническая документация, в том числе инструкции эксплуатации, технологические регламенты и пр.

  • Устав предприятия и учредительная документация.
  • Дополнительные сведения о производителе.

После анализа полученных документов специалисты аккредитованного сертификационного центра составляют план необходимых испытаний и исследований оборудования. Все полученные результаты фиксируются в протоколах. На основании их оформляются сертификаты качества, которым присваивается уникальный номер.

При добровольной сертификации в значительной степени увеличиваются шансы на победу при участии в тендерах. То есть, появляется возможность расширить рынки сбыта. Кроме того, если оборудование сертифицировано, то уже это гарантирует его высокое качество.

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