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В России насчитывается 103 миллиардера, с совокупным состоянием 439 миллиарда $ на апрель месяц 2020 года

16:03 22.05.2020 Фото: pxhere.com
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Первую строчку в рейтинге самых богатых наследников в России неизменно занимает единственный сын президента «ЛУКойла» Вагита Алекперова Юсуф. Он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов состояния своего отца.

В России насчитывается 103 миллиардера, с совокупным состоянием 439 миллиарда $ на апрель месяц 2020 года

Всего в рейтинге представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребёнка приходится не менее $2,25 миллиарда

Forbes в пятый раз составил рейтинг самых богатых наследников в России, первую строчку которого неизменно занимает единственный сын президента «ЛУКойла» Вагита Алекперова Юсуф. Он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов состояния своего отца.

На втором месте расположились дети совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, которые, по подсчётам издания, могут получить по 10,1 миллиарда долларов каждый. Чуть меньше — девять миллиардов долларов — может достаться сыну основного акционера УГМК Искандера Махмудова.

По сравнению с прошлым годом изменился состав списка — в нём появились две новые семьи. Речь идёт о детях сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и сыне и дочери основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.

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В списке представлены населённые пункты по всей стране.

Всего в рейтинге представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребёнка приходится не менее $2,25 миллиарда. Стоит отметит, что для составления списка издание делило общую сумму состояния миллиардера на количество детей в семье, также не учитывались супружеские доли и заявления участников рейтинга о распоряжении средствами.

По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывается 103 миллиардера, совокупное состояние которых составило 439 миллиардов долларов.

Источник: life.ru

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