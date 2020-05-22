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Банкротство физических лиц

15:31 22.05.2020
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Процедура банкротства физических лиц – возможность избавиться от долгов.

Банкротство физических лиц

Сегодня избавиться от неподъемных кредитных долгов можно при помощи процедуры банкротства физических лиц. Помощь в этом вопросе можно получить здесь bankrotom.ru.

Процедура банкротства физических лиц была разрешена законом с 2015 года. Но следует отметить, что до сих пор она не до конца урегулирована и по ней остается много вопросов. Закон о банкротстве содержит большое количество противоречий и сложных нюансов. Поэтому важно заранее просчитать все возможные риски оценить целесообразность процедуры.

Именно поэтому, принимая решение о банкротстве, лучше воспользоваться помощью специалистов, которые предлагают банкротство «под ключ». Результатом такой услуги является грамотная реализация имущества и списание долгов. После чего можно будет получить официальный статус банкрота и списать долги по кредитам, налогам, коммунальным услугам и займам у физических лиц.

При этом уже при запуске процедуры банкротства все требования кредиторов считаются не законными. Коллекторы должны будут действовать исключительно через финансового управляющего. На время процедуры банкротства гарантируется сопровождение грамотного юриста, который сможет проконсультировать по всем вопросам и подсказать, как нужно действовать в определенной ситуации.

Процедура «под ключ», практически, не требует участия должника в процедуре банкротстве. Вся бумажная бюрократическая работа будет проведена в кратчайшие сроки грамотными юристами. С ней нужно будет внимательно ознакомиться и подписать.

Подавать на банкротство заявление могут физические лица, у которых имеется подтвержденный долг не менее 300 тысяч рублей. При этом его официальный доход не позволяет выделять для оплаты 10% от общей суммы задолженности.

Следует понимать, что процедура банкротства длительная. В среднем она занимает при участи специалистов до 10 месяцев. Отказать в ней суд может, если посчитает, что более приемлемый способ это реструктуризация долгов. Кроме того, следует понимать, что человек, который признан банкротом, в течение нескольких лет должен соблюдать определенные ограничения.

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