Колоновидная черешня: преимущества растения и особенности посадки

Колоновидные фруктовые деревья в последние года стали особенно популярными благодаря своей плодовитости и компактным габаритам.

Черешня не является исключением, ведь помимо упомянутых факторов, растение отличается еще и:

наличием боковых ветвей с плодовыми отростками, формирующими крону не больше 1 метра в диаметре;

декоративностью, ведь растения не нарушают эстетическую целостность участка, а наоборот, выгодно ее украшают;

отличными вкусовыми характеристиками плодов, ведь черешенки получаются сочными, плотными и очень сладкими (естественно, при создании необходимых условий).

Чтобы колоновидная черешня прижилась в новых условиях и радовала высоким урожаем, необходимо выбирать безветренные локации, ведь сквозняки не позволять растению развиваться, как положено. Важно не пересаживать растение повторно, ведь дополнительная смена обстановки и необходимость снова адаптироваться к новым условиям может стать огромным стрессом для черешни. Питательный и рыхлый грунт идеально подойдут для полноценного развития, а открытость солнечным лучам позволит ягодам напитаться витаминами и набраться сладости.

Специфика посадки черешни

Подготовить яму для высадки необходимо за 2-3 недели до получения саженцев;

Диаметр углубления должен быть не меньше 80 см, а глубина – 70 см;

Высаживая несколько деревцев, важно оставить метровое расстояние между ними;

На дно ямы важно поместить чернозем или перегной;

Увлажнив и расправив корни, следует расположить их на горке удобрений и аккуратно засыпать землей;

Рекомендуется слегка утрамбовать посадку, обильно залив водой.

Чтобы плодоношение было действительно богатым, важно в первые года после высадки частенько поливать растение, в особенности в период засушливого лета. Дабы сам ствол и нежная кора не повредились из-за солнечных ожогов и вредителей, следует побелить известкой ствол. В весенний период неплохо было бы подкормить деревцо веществом с азотом, а в осеннее время подойдут органические смеси с калием и фосфором.

Несмотря на неплохую зимостойкость, растение все же подвергается вредителям, способным создать садоводу немало проблем. Нередко черешня страдает из-за парши, дырчастой пятнистости, грибковых инфекций и прочего. Чтобы защитить растение, следует своевременно обрабатывать препаратами инсектицидного и фунгицидного плана, а также довольно популярной бордоской жидкостью.