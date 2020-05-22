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Основные правила инвестора

15:52 22.05.2020
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Обеспечение стабильного пассивного дохода представляет собой не самую простую задачу.

При этом для некоторых подобная задача воспринимается, как крайне сложная. Однако при соблюдении определенных правил можно создать надежный инвестиционный портфель, который принесет значительную прибыль.

Постановка целей

Без ясного представления о том, зачем необходимо создание инвестиционного портфеля, будет сложно добиться успеха. Цель должна быть продумана и четко сформулирована. Это может быть покупка жилья, кругосветное путешествие, обучение в престижном вузе или что-либо другое, представляющее собой образ желаемого результата. При игнорировании этапа постановки цели начинающему инвестору впоследствии будет очень трудно подобрать подходящую для себя инвестиционную стратегию.

Выбор стратегии инвестирования

Имея четко поставленную цель, важно определиться со стратегией для будущего инвестирования. Каждая инвестиционная стратегия предусматривает свои нюансы. Например, при консервативном подходе с использованием небольшого количества инструментов инвестирования возможности для получения прибыли будут значительно ниже, чем при «агрессивном» инвестировании со множеством направлений финансовых вложений. Но, в любом случае, выбранная стратегия должна быть комфортна для инвестора.

Формирование инвестиционного портфеля

После выбора той или иной стратегии, нужно будет определиться с источниками для осуществления дальнейших инвестиционных вложений. В настоящее время на финансовом рынке представлен широкий ассортимент каждой из основных разновидностей инвестиционных вкладов, к которым относятся ПАММ-счета, акции и облигации. Также есть возможность для вложения средств в специальные инвестиционные фонды, которые предусмотрены для заработка посредством инвестирования в высокодоходные проекты.

Когда выбрана стратегия инвестирования и определены источники для финансовых вложений, то можно ознакомиться с отзывами инвестиционных компаний на http://qbf.reviews/ и нужно будет заняться непосредственно инвестиционной деятельностью. Для реализации данной деятельности лучше всего обратиться за помощью к профессиональным брокерам, так как в этом случае вероятность допуска ошибок в ходе инвестирования будет существенно ниже. Однако владельцу вкладываемых денежных средств, в любом случае, нужно быть знакомым с основными правилами инвестиционной деятельности.

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