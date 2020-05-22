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Онлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 21.05.2020 в Бердске

16:07 22.05.2020
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Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

Онлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 21.05.2020 в Бердске
Фото с www.freeimages.com

Тропин В.И. 14.01.38-11.05.20
Веремеева Т.И. 07.02.60-12.05.20
Шушпанов А.П. 12.12.49-13.05.20

Волков А.Е. 14.10.37-14.05.20
Сотников И.И. 18.12.64-14.05.20
Анучин М.С. 06.03.91-14.05.20
Истигичева В.И. 26.12.30-15.05.20
Холодов А.А. 18.02.54-15.05.20
Теличко П.Я. 18.04.32-15.05.20
Облап Л.А. 29.03.49-16.05.20
Торбан С.П. 08.03.52-16.05.20
Сизоненко А.В. 11.05.72-16.05.20
Ратникова В.М. 01.05.54-16.05.20
Алдохин В.А. 18.07.57-16.05.20
Дитц З.Л. 25.07.37-17.05.20
Зиновьев А.Ю. 17.02.86 -17.05.20
Вышкварко А.П. 17.06.57-17.05.20
Куимов В.В. 25.04.27-17.05.20
Рошко В.И. 26.02.55-17.05.20
Карасев А.С. 05.03.35-18.05.20
Кайгородцева И.В. 30.01.78 -18.05.20
Кисилева Т.Е. 17.05.53-19.05.20
Асташкин А.И. 06.07.51-19.05.20
Фомина В.В. 17.07.43-19.05.20
Фролов Г.И. 21.05.37-19.05.20
Заковаев А.С. 24.11.74-20.05.20
Федоренко Г.И. 15.06.34-20.05.20
Шадура С.И. 08.04.44-21.05.20

Онлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 21.05.2020 в Бердске

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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