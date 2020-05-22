Арбитражные юристы: основные задачи специалиста

Юридические специалисты – это именно те люди, которые позволяют решить множество правовых вопросов.

Арбитражный юрист – специалист, имеющий знания и навыки в арбитражном делопроизводстве, а также имеющий знания в налоговой, гражданской и других отраслях правовой сферы. Арбитражных юристов по разным видам судебных споров можно найти в компании «Ветров и партнеры».

Основные задачи специалиста

Арбитражные юристы обычно выступают на судебных процессах. Специалист может быть, как на стороне ответчика, так и на стороне истца. Арбитражные юристы занимаются следующими вопросами:

Взыскание задолженностей. Оспаривание договоров. Обжалование решений компетентных органов. Решение вопросов о праве собственности.

Особенности компании

«Ветров и партнеры» — это юридическая компания, предоставляющая услуги арбитражных и судебных юристов. В штате компании работают исключительно опытные и профессиональные специалисты, которые имеют необходимую квалификацию в решении данных вопросов.

Юристы компании предоставляют свои услуги не только в Новосибирске, но и других городах России (Казань, Самара, Уфа, Воронеж и пр.).

К основным преимуществам сотрудничества с компанией относят: