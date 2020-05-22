Арбитражные юристы: основные задачи специалиста

Арбитражный юрист – специалист, имеющий знания и навыки в арбитражном делопроизводстве, а также имеющий знания в налоговой, гражданской и других отраслях правовой сферы. Арбитражных юристов по разным видам судебных споров можно найти в компании «Ветров и партнеры».
Основные задачи специалиста
Арбитражные юристы обычно выступают на судебных процессах. Специалист может быть, как на стороне ответчика, так и на стороне истца. Арбитражные юристы занимаются следующими вопросами:
- Взыскание задолженностей.
- Оспаривание договоров.
- Обжалование решений компетентных органов.
- Решение вопросов о праве собственности.
Особенности компании
«Ветров и партнеры» — это юридическая компания, предоставляющая услуги арбитражных и судебных юристов. В штате компании работают исключительно опытные и профессиональные специалисты, которые имеют необходимую квалификацию в решении данных вопросов.
Юристы компании предоставляют свои услуги не только в Новосибирске, но и других городах России (Казань, Самара, Уфа, Воронеж и пр.).
К основным преимуществам сотрудничества с компанией относят:
- Опыт и профессионализм. В штате компании работают исключительно профессионалы в своем деле, имеющие квалификацию в решении юридических вопросов. Кроме того, между сотрудниками постоянно происходит обмен опытом, благодаря чему все специалисты используют эффективные стратегии для решения вопросов.
- Конфиденциальность. Компания гарантирует полную конфиденциальность всей информации, которую предоставит клиент.
- Оптимизация пожеланий клиента. Обычно заказчик уже приходит к специалисту с какими-то своими идеями, как правильно решить данный вопрос. Однако, не всегда эти мысли эффективны. По этой причине, специалист зачастую учитывает все пожелания клиента, при этом старается их оптимизировать для правового поля, чтобы они не противоречили закону.