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В одной маске на двоих делают фастфуд и торгуют им продавцы в Бердске. Им грозит 40 тыс. рублей штрафа

18:00 22.05.2020, Галина Панчева Фото: Максима Шиляева
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Сотрудники киоска моют все помещения одной тряпкой. Причем, без добавления специального дезинфицирующего средства. Им грозит штраф до 40 000 рублей.

В одной маске на двоих делают фастфуд и торгуют им продавцы в Бердске. Им грозит 40 тыс. рублей штрафа
Фастфуд в «Фуд Мастере» продают через окно — это был только один плюс, который отметили участники рейда
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В одной маске на двоих делают фастфуд и торгуют им продавцы в Бердске. Им грозит 40 тыс. рублей штрафа

В одной маске на двоих делают фастфуд и торгуют им продавцы в Бердске. Им грозит 40 тыс. рублей штрафа150 человек умерли за сутки от коронавируса в России. Всего вирус погубил 3 249 человек на 22 маяЕщё 1288 новостей

Четыре объекта потребительского рынка проверили 22 мая сотрудники Роспотребнадзора и мэрии Бердска.

— По супермаркету «Ярче» (Ленина, 54/1А) не было ни одного вопроса. Все предписания соблюдаются. В супермаркете «Продсиб» (Ленина, 31/) и студии красоты «Twins Studio Berdsk” были небольшие нарушения, которые тут же на месте исправили. Серьезные нарушения зафиксировали в киоске «Фуд Мастер» (Первомайская, 7А), — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» консультант отдела промышленности Максим Шиляев.

Отсутствовали специальные хлорсодержащие препараты для уборки помещений. За это грубейшее нарушение сотрудник Роспотребнадхора составил административный протокол. Пункту общественного питания грозит штраф до 40 000 рублей, решение о наказании примет суд, отметил Максим Шиляев.

— В киоске работают два сотрудника. Только у одного была маска. Получатся, одна маска на двоих на целый день. Запаса никакого не было. А одноразовые маски нужно менять каждые два часа. Говорят, что только закончились. Для уборки помещений, как производственных, так и вспомогательных, не было отдельных уборочных материалов. Одной тряпкой моют все. Отсутствуют журналы уборки помещений и термометрии. Что говорить о журнале, когда в наличии не было даже градусника. Из положительных моментов в ходе проверки был только один — еду продавали через окно, в помещении посетителей не было, — подчеркнул консультант отдела промышленности.

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От редакции

Вы покупаете фастфуд в сомнительных местах?

Аноним, 22 мая 2020 18:14
Как можно вообще что-то есть оттуда.. Так кроме маски, что-то есть напоминающее чистое?

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