Помолиться в Рамадан мусульман в своих домах в режиме онлайн, попросил Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Мусульмане, выполняя один из столпов Ислама, вынуждены в этом году находиться в своих домах, соблюдая пост и совершая благие дела. Мечети временно закрыты, коллективные молитвы не проводятся. Намазы проводят онлайн. И круглосуточное чтение Священного Корана в мечетях также проходит онлайн.

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. Выступление на конференции «Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования»:

Уважаемые участники конференции «Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования»!



Наша конференция проходит в дни, когда человечество столкнулось с колоссальным вызовом, который бросила миру пандемия. Мусульмане в этих условиях, выполняя один из столпов Ислама, вынуждены в этом году в находиться в своих домах, соблюдая пост и совершая благие дела. К сожалению, наши мечети временно закрыты, коллективные молитвы не проводятся. И Джума, и Таравих намазы мы вынужденно проводить онлайн. И круглосуточное чтение Священного Корана в наших мечетях также проходит онлайн.

И сейчас, в завершающие дни Священного месяца Рамадан, мы также онлайн собрались, чтобы поделиться опытом нашей работы в особых условиях. Вся деятельность отчасти приобрела новые формы, которые, возможно, займут и в последующем место в деятельности мусульманских организаций.



Мусульмане во все времена трепетно ожидают дней великого Поста и воспринимают Священный Рамадан как испытание нашей веры, искренности, терпимости, крепости духа, смиренности и покорности перед Всевышним Аллахом.В своей работе с верующими мы старались донести до прихожан мечетей понимание, что сегодня долг каждого — сделать всё от нас зависящее, чтобы обезопАсить себя и своих близких, чтобы мы не стали причиной распространения вирусной пандемии! При этом мы веруем в милость Господа миров!Ведь поистине Он никогда не оставляет свои создания без попечения. Аллах говорит в Священном Коране: «Мы сотворили смерть и жизнь, чтобы проверить, кто из вас совершает добрые дела».

Временное отлучение от свободного перемещения, невозможность совершать коллективные молитвы в наших храмах, мы восприняли как дополнительную возможность осмысления предназначения земной жизни, для самосовершенствования.

В привычном ритме жизни мы порой забывали о том, Кто дал нам здоровье, жизнь, богатство, благополучие, работу А сегодня у каждого из нас есть возможность задуматься о своей уже пройденной и предстоящих годах жизни, осознать ее хрупкость.

Да, мы боимся за себя и своих близких, но верующие люди убеждены: Господь милостив, Он — Хафиз — Охраняющий, Защищающий.

И мы встретили это испытание, преодолеваем его, проходя по пути совершения добрых дел, молим о поддержке нашего Господа проявить милосердие и сострадание ко всему, сотворенному и одухотворенному Его замыслом. С первых дней ухудшения эпидемиологической ситуации в России мы встали на убежденную позицию поддержки всех предлагаемых в стране мер, убеждая мусульман в необходимости принять и выполнять предписания, направленные в быту на сбережение здоровья и жизни.

Мы считаем себя обязанными и призванными продемонстрировать всему обществу пример ответственного отношения к общечеловеческой угрозе.

Мусульмане России приняли выпавшие на эти долгие дни и недели невзгоды как испытания, пройдя через которые мы достигнем высот духовного очищения.

Да, мы, мусульманские религиозные организации России, одними из первых, на время эпидемии, закрыли свои храмы, тем самым предотвратив распространение вируса среди прихожан. Но, ни на один день наши мечети не останавливают свою духовно-религиозную, просветительскую деятельность. В первую же пятницу после закрытия мечети для прихожан мы наладили прямые онлайн-трансляции, а среди проводимой нами каждодневной работы можно отметить ряд направлений:

• онлайн-проповеди и ответы на поступающие через интернет и по телефонам вопросы;

• тесное сотрудничество в области государственно-конфессиональных отношений;

• непрерывная работа с регионами, координация и поддержка их усилий;

• проведение онлайн совещаний и конференций с региональными Духовными управлениями и МРОМ;

• проведение актуальных международных конференций онлайн;



• благотворительность;• организация работы волонтеров;• продолжение онлайн образовательного процесса в мусульманских учебных заведений, просвещение;• сохранение и развитие международного сотрудничества;• и — как особо значимое в создавшихся условиях направление — информирование населения.

Информационное обеспечение служит сохранению и упрочению взаимопонимания с самыми широкими слоями населения, значимой и достойной частью которого являются российские мусульмане. Вся деятельность находит отражение не только в наших средствах информирования. О деятельности мусульманских организаций подробно рассказывают и федеральные, и местные телевизионные и печатные СМИ.

Все многочисленные благотворительные акции находят отражение в наших средствах информирования, в часы и дни вынужденной самоизоляции это способствует возвышению духа людей, воспитывая в мусульманах чувство солидарности, а у благотворителей укрепляет осознание в сопричастности служению Всевышнему Аллаху!

Правдивое информирование приносит весьма позитивный отклик и играет важную роль в условиях связанных с ограничениями и переменами, в том числе, в ритуальной практике двадцати пяти миллионов российских мусульман.

В мусульманских учебных заведениях занятия не только не прекращались, но и стали онлайн доступны для всех желающих. Преподаватели читают лекции, просвещая и обучая основам Ислама аудиторию, возросшую на много порядков.

Испытания, ниспосланные миру в этом году в связи с пандемией, возможности устраивать ифтары стали ограниченными, только в семейным кругу, упрочая родственные узы, но лишив возможности проводить вечерний ифтар с джааматом ставших хорошей традицией Шатров Рамадана и мажлисов-собраний в домах мусульман.

С первых дней вынужденной, но столь необходимой изоляции сотни волонтёров пришли на помощь нашим мусульманским организациям; они формируют сотни тонн продуктовых наборов и развозят нуждающимся. При Московской Соборной мечети и Духовном управлении мусульман РФ открыта горячая линия, куда могут обратиться за помощью нуждающиеся.

Благотворительные акции направлены в адрес наших ветеранов войны и тыла Великой Отечественной войны, а также престарелым, больным и сиротам.

Наши фонды адресно направили помощь и поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Нашими сотрудниками подготовлены публикации, созданы фильмы о подвиге мусульман в годы войны и о самоотверженном труде населения страны.

В этот тяжелый период нам оказал колоссальную поддержку наш брат, широко известный у нас в России и за рубежом своими гуманитарными и благотворительными акциями и деятельностью Сулейман Керимов. Помощь оказывается до конца режима самоизоляции всем нуждающимся вне зависимости от вероисповедания.

Уже оказана помощь на десятки миллионов рублей Мы смогли в этот сложный период пандемии и вынужденного закрытия мечетей оказать также помощь нашим мусульманским общинам в регионах России совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования.

Помощь оказывается в каждом регионе и ее масштабы, охват нуждающихся, утверждает: несмотря на то, что мы ограничены в посещении мечетей, мы не ограничены в своей доброй воле.

Еще одним из направлений благотворительности повсеместно стала работа с нашими братьями, трудовыми мигрантами, а также врачи и медсёстры, которые зачастую живут прямо в больницах.

Весь мир охвачен страшной пандемией. А есть страны, где помимо пандемии царит еще дух военных конфликтов. Именно поэтому мы приняли решение оказать продуктовую помощь более 1000 семьям сирийских беженцев и более 1500 семьям палестинских бедных семей.

Умма едина!

В этом году, как и в многие десятилетия, в последнюю пятницу – Джума – Священного Рамадана, в Московской Соборной мечети пройдет день солидарности с палестинским народом – День аль Кудс! Нашу солидарность ИншаАллаh, мы вновь продемонстрируем всему миру, совместно онлайн с нашими братьями из Иордании и Палестины, с послами арабских и мусульманских стран.

В благодарных откликах от мусульман мы получаем очередное подтверждение верности наших усилий на Прямом пути. А сложность нынешнего года предоставила нам возможность через наши усилия вновь продемонстрировать всему миру всю красоту, гуманизм и миролюбие нашей религии Ислам.

Вынужденная разобщенность не разделила Умму, превратила наши дома в мечети, сплотила, сделала нас сильнее в деле милосердия и сострадания. Священный Рамадан стал камертоном нашего духовного роста.

Руководствуясь заветами Творца, мы сомкнули ряды, как во время общей молитвы. Мусульмане знают это высокое состояние души и обращают свои молитвы о мире, о счастье, о Его милости к нам.

«Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добром» (16: 30).





Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Источник: muslim.ru