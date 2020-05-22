Как совершить намаз в пандемию коронавируса в России, Новосибирске и Бердске

Рекомендуется праздничный намаз в этом году провести только в Соборных мечетях городов с соблюдением всех мер предосторожности и участием минимального количества человек, при котором намаз будет считаться полноценным и действительным.

Порядок совершения праздничного намаза в условиях пандемии

Богословы ханафитского мазхаба склонялись к мнению, что праздничная молитва по степени приоритетности расценивается как «ваджиб» для совершеннолетних, разумных мужчин. Для женщин, детей, путников и физически немощных выполнение данной молитвы не является необходимым. А богословы-шафииты расценивали ее как «сунна-муаккяда» .

По мнению ученых ханафитского мазхаба, данная молитва совершается только коллективно . В одиночку, считала данная группа ученых, праздничная молитва не совершается, так как не относится к обязательным фард-молитвам .

Однако теологи шафиитского мазхаба допускали восполнение (када’) праздничной молитвы для опоздавшего на нее. Это можно сделать в любое время, но лучше — в этот же день. Они считали, в отличие от богословов-ханафитов, что данная праздничная молитва может быть выполнена и одним человеком .

С учетом текущей ситуации в стране рекомендуем праздничный намаз в этом году провести только в Соборных мечетях городов с соблюдением всех мер предосторожности и участием минимального количества человек, при котором намаз будет считаться полноценным и действительным.

Всем остальным мусульманам рекомендуется оставаться дома и создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи.

В этот день для всех является Сунной:

— совершение полного омовения,

— облачение в лучшую праздничную одежду,



— использование благовоний,— после совершения утреннего намаза съесть несколько фиников, как делал этоПророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует), а также начать произносить праздничный такбир:

«Аллаху акбар, аллаху акбар, ляя иляхэ иллял-лах, вал-лаху акбар, аллаху акбар, ва лил-ляхиль-хамд».

Тем, кто в этот день останется дома, рекомендуем совершить дополнительный намаз (нафиля) в два или четыре ракяата, после чего посмотреть трансляцию из Московской Соборной мечети на канале «Россия 1», чтобы присоединиться к совместному произнесению такбира и послушать проповедь Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.



С учетом того, что трансляция праздничной проповеди начнется в 09:00 по московскому времени, советуем совершить дополнительный намаз в 8:30.

Ураза-байрам является одним из двух самых значимых праздников для мусульман. Несмотря на то, что в этом году мы не сможем все вместе собратья в мечетях для совершения намаза, в наших силах сделать этот день особенным: посвятить время семье, больше внимания уделить детям, приготовить угощения, порадовать близких подарками, распространять поздравления и, конечно же, возносить молитвы о принятии поста и наших поклонений!

Заместитель Председателя Совета улемов ДУМ РФ,

Муфтий Москвы

Ильдар Аляутдинов

Источник: muslim.ru