Главные симптомы и особенности коронавируса у подростков

Чтобы понять, не заразился ли ваш ребенок коронавирусом, необходимо знать, какие симптомы могут быть у детей в возрасте 12 лет. Несмотря на то, что у COVID-19 есть отличительные особенности, не так просто провести четкую грань между ней и обычной ОРВИ.

Согласно официальной статистике, заболевание поражает подростков реже, чем людей других возрастных категорий

Коронавирусная инфекция COVID-19 – заболевание, которое продолжает распространяться по миру и уносить жизни людей. И если в Китае большая часть заболевших — это люди престарелого возраста, то в других странах все чаще отмечается заболеваемость среди подростков. Чтобы уберечь своего ребенка, необходимо знать основные симптомы коронавируса у детей 12 лет.

Особенности проявления заболевания у подростков

COVID-19 – заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2, провоцирующим патологический процесс. Болезнь может быть разной степени тяжести. Она проходит как без проявления симптомов, так и вызывает состояние, близкое к критическому или даже приводящее к летальному исходу.

Вся представленная здесь информация носит ознакомительный характер. Для выявления наличия заболевания и получения правильного лечения требуется обратиться к врачу.

Коронавирусная инфекция – заболевание заразное, оно опасно для жизни и здоровья человека. Особенность вируса, вызывающего развитие COVID-19, состоит в том, что он приводит к осложнениям и даже к смертельному исходу.

Согласно официальной статистике, заболевание поражает подростков реже, чем людей других возрастных категорий. У них оно обычно не вызывает серьезного поражения легких, не провоцирует тяжелые состояния, которые могут быть опасны для жизни и здоровья ребенка.

Доля заболевших среди подростков в возрасте от 10 до 18 лет минимальная. Примерно всего 1 % от общего числа всех зараженных. Связано это с подростковым иммунитетом к возбудителю заболевания. Он более гибкий, поэтому молодой организм может сопротивляться.

Подростки переносят заболевание легче, чем взрослые люди. В 5 % случаев болезнь не проявляется вовсе. Ряд специалистов связывает низкую заболеваемость ребят в возрасте 12-16 лет с тем, что практически во всех учебных заведениях еще в марте был введен карантин, в результате чего был ограничен контакт детей друг с другом.

Если говорить о летальных исходах, то среди подростков процент смертей очень мал. Связано это с тем, что у молодого поколения нет еще хронических заболеваний. Но несмотря на это при проявлении первых признаков заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.

Признаки заболевания у подростков

Чтобы понять, не заразился ли ваш ребенок коронавирусом, необходимо знать, какие симптомы могут быть у детей в возрасте 12 лет. Несмотря на то, что у COVID-19 есть отличительные особенности, не так просто провести четкую грань между ней и обычной ОРВИ.

К симптомам заболевания относятся:

высокая температура, которая довольно часто сопровождается лихорадкой. В зависимости от того, насколько поражены легкие, температура тела может не опускаться ниже 39 °С;



кашель – симптом, который наблюдается чаще всего. Если заболевание проходит в легкой форме, то появляется легкое першение. Может наблюдаться покашливание. Если заболевание принимает осложненный характер, то кашель становится сухим и приступообразным;человек перестает чувствовать запахи. Этот признак присутствует всегда, даже в том случае, когда нет температуры или кашля;насморк проявляется в более редких случаях, чаще встречается отечность слизистой оболочки носа;важный симптом коронавируса у детей в возрасте 12 лет – диарея. Часто могут появиться рвота, тошнота;учитывая то, что вирус довольно сильный и требует много сил от организма, многие отмечают сильную слабость и усталость.

Как правило, если подросток инфицирован вирусом, первая реакция организма – появление диареи и рвоты, которые, в свою очередь, приводят к обезвоживанию организма.

Вирус распространяется довольно быстро, поэтому при появлении одного из признаков стоит показать ребенка врачу, чтобы избежать серьезного поражения легких.

Осложнения, к которым может привести коронавирус у подростков

Коронавирусная инфекция – заболевание, которым может заболеть каждый независимо от возраста. Но к группе риска относятся те лица, у которых диагностированы хронические заболевания.

Особенно опасен COVID-19 для тех подростков, у которых ранее были заболевания сердца. Под воздействием вируса повреждается миокард, что приводит к полной остановке главного органа организма.

В случае если у подростка поднялась высокая температура и появился кашель (сухой или влажный), можно говорить о развитии вирусной пневмонии.

Возбудитель пневмонии довольно быстро поражает легочную ткань, что приводит к появлению рубцов на легких. При диагностике эти рубцы больше похожи на пятна на здоровом органе.

Случается, что в легких образуется жидкость, у больного появляется одышка, чувство сдавленности в груди, становится тяжело дышать. Может возникнуть воспаление мозга, сбои в работе почечной системы.

Как лечат коронавирус у подростков

На данный момент точной схемы лечения COVID-19 нет. Именно поэтому на ранних стадиях заболевания и при минимальных признаках подросткам назначают такие же лекарственные препараты, как и при ОРВИ.

Если ребенок заболел, его необходимо изолировать от домочадцев, а в уходе соблюдать все меры предосторожности. Кроме назначенного лечения, требуется полноценное питание, проветривание помещения, обильное питье.

В случае повышения температуры требуется дать ребенку парацетамол. Назначение препаратов должен производить врач. Самостоятельное лечение заболевания запрещено.

Профилактика

Чтобы не допустить распространения заболевания среди подростков, требуется обеспечить все меры профилактики. Но они ничем не отличаются от профилактики коронавируса среди взрослых. Сдерживают распространение заболевания следующие меры:

минимальный контакт с друзьями, знакомыми. Стоит запретить ребенку посещать спортивные секции, общественные места;



если нет возможности полностью запретить подростку посещать общественные места, то требуется использовать медицинскую маску;в общественных местах избегать прикосновения к поверхностям, так как именно на них оседает вирус;придя домой, нужно вымыть руки и обработать их антисептиком или спиртом;запрещено прикасаться к лицу руками, так как вирус проникает внутрь организма даже через оболочку глаза.Если соблюдать все меры предосторожности, то есть шанс избежать заражения коронавирусом.

Источник: therussiantimes.com