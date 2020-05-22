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Судится с компанией «Кристалл» по производству цемента Роспотребнадзор в Бердске

18:23 22.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ведомство в ходе проверки выявило на бердском предприятии нарушение санитарного законодательства. «Кристалл» утверждает, что после претензий создал проект санитарно-защитной суд. Суд разберется.

Судится с компанией «Кристалл» по производству цемента Роспотребнадзор в Бердске
Следующее заседание суда по иску к ПК «Кристалл» состоится 28 мая

В Бердском городском суде в пятницу, 22 мая, состоялось первое судебное заседание по иску Роспотребнадзора к ПК «Кристалл». После перерыва суд продолжится 28 мая.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратился в суд с иском о понуждении компании «Кристалл» к исполнению требований санитарного законодательства.

— Было заявлено несколько исковых требований, но поскольку они в большинстве выполнены, от них отказались. Нарушения были выявлены в ходе плановой выездной проверки. В частности не был разработан проект организации санитарно-защитной зоны. Речь идет о производстве цемента на ПК «Кристалл», — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Судья Ольга Зюкова объявила перерыв до 28 мая. Так как ответчик утверждает, что он выполнил все предписания, учел се претензии Роспотребнадзора и направил все заключения, суду необходимо это проверить.
— Предоставлено время для проверки того, что ответчик разработал проект организации санитарно-защитной зоны и направил его истцу, — уточнила Наталья Сафронова.

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От редакции

Иск отзовут после проверки?

Аноним, 22 мая 2020 18:52
Это кто на почетного наехал?

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