Откровенная фотосессия: На самоизоляции показать свою сексуальность решилась фитнес-модель Инна Мальбахова из Бердска

Бердчанка своим примером и прекрасным телом (при росте 169 см весит 53 кг) доказывает, что каждая женщина может быть прекрасной, главное — захотеть.

Фитнес-модель Инна Мальбахова обожает кошек и занимается вокалом

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI века». В ней мы рассказываем об успешных людях разных профессий.

35-летняя мама двоих детей — Инна Мальбахова в фитнес-тренеры попала случайно. Спортом бердчанка практически не занималась. Весь опыт — это походы в детстве, школа и университет.

Инна длительное время была в декрете. Первый сын родился в 23 года, второй — в 24. Когда младшему сыну исполнилось 5 лет, в 2014 году, она стала ходить на тренировки в группу для девушек с элементами самообороны в клубе боевых искусств «Кэмпо», куда водила старшего сына.

В течение года она смогла достичь хороших результатов по снижению веса. Инна изучала информацию по тренировкам, питанию, здоровью. Это и стало началом фитнес-пути. Интерес к здоровому образу жизни заметил её тренер Сергей Заковряжный. Он и предложил ей пройти обучение на фитнес-инструктора и начать тренировать.

Фитнес-путь

В 2016 году Инна прошла обучение на инструктора групповых фитнес-программ «Академии Бодибилдинга и фитнеса».

В 2017 — обучение на инструктора тренажерного зала НФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.

В 2017 году была участницей проекта «Школа КультЛаб 5», где готовилась к соревнованиям в категории Fitness Model.

Конкуренция, лето и соблазны, пошив купальника и платья, 11 приемов пищи в день, тренировки по 2-3 часа. Четыре месяца под наблюдением наставника, без единого срыва по питанию, с тренировками и желанием дойти до конца. Этот опыт Инна разделила с теми, кто ее поддерживал: супруг, родные, коллеги, друзья.

На соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу Fitness Model в Томске Инна заняла 5 место, а в Омске – 7 место.

Она свои примером и прекрасным телом (при росте 169 см весит 53 кг) доказывает, что каждая женщина может быть прекрасной, главное — захотеть.

Стильно и не пошло

В конце апреля 2020 года ей поступило предложение необычной фотосессии от фотографа Татьяны Гимадудиновой.



— Нельзя сказать, что я всегда любила фотографироваться. Но эта идея мне была по душе. Хорошая фигура — одно из моих достижений. Мне интересно бывает посмотреть на себя со стороны, а взгляд фотографа помогает увидеть себя в другом ракурсе. Раньше ни я, ни муж не согласились бы на откровенную фотосессию. Меняется мир, меняемся и мы. Я получила от него поддержку и благодарна за это! Фотографии с этой фотосессии ему так понравились, что он поставил одну из них на свой телефон! Мы 13 лет вместе и мне очень приятно было удивить мужа: он увидел, что я не только спортивная и красивая, но и сексуальная, — призналась Инна.

Движение – жизнь

Инна — неутомимый труженик. Примерно раз в два-три месяца Инна посещает семинары, повышая свой профессиональный уровень.

— Остановиться невозможно, — делится она. — Потому что в теле человека много нюансов. Новые исследования, открытия — новые знания. Мне очень интересны такие темы, как питание, движение, долголетие, человеческий мозг, психология. Надеюсь, мне удастся получить полноценную базу знаний, чтобы можно было рассмотреть проблему клиента с разных сторон и помочь ему построить здоровое и красивое тело.

На самоизоляции Инна продолжает тренироваться и тренировать. Персональные и групповые тренировки на улице, тридцатиминутные тренировки с собственным весом в прямом эфире со своими детьми и племянниками. Кроме тренировок Инна проводит время с детьми, супругом и родными. Любит читать, ходит на занятия по вокалу, рисует картины по номерам.

Она обожает кошек, которых в ее доме пять! А шестая — на спине в виде татуировки.

Семья Инны, как и многие другие, столкнулась со сложностями нынешней ситуации: снижение доходов, дистанционное обучение, запреты, закрытие мест отдыха. Это не мешает Инне заниматься собой, следить за питанием, работать и развиваться.

— Никто не сделает это за нас. Надо быть честным с самим собой. С чего начать? Сон, питание, движение, эмоциональная устойчивость, — резюмировала Инна Мальбахова.