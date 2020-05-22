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Разбился пассажирский самолет PIA возле аэропорта Карачи. На борту находилось 97 человек

18:01 22.05.2020 Фото: geo.tv
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Источники в спасательных службах сообщили, что из-под обломков вытащили 15-20 человек. 8 человек были ранены. Машины скорой помощи столкнулись с трудностями, поскольку улицы узкие, а огромное количество людей затрудняло продолжение операций по оказанию помощи.

Разбился пассажирский самолет PIA возле аэропорта Карачи. На борту находилось 97 человек
Самолет PIA разбился возле аэропорта Карачи

Пассажирский самолет «Пакистан Интернэшнл Эйрлайнз» (PIA) потерпел крушение в жилом районе недалеко от международного аэропорта Джинны в Карачи менее чем за минуту до посадки 22 мая.

По оценкам, на борту самолета находилось 97 человек, в том числе 85 пассажиров и 12 членов летного экипажа.

По данным Управления гражданской авиации, самолет PIA PK-8303 из Лахора собирался приземлиться в Карачи, когда он потерпел крушение в районе сада Джинна, недалеко от Модельной колонии в Малире.

Рейнджеры, пожарные прибывают на место крушения.

Источники ВГА сообщили, что его связь с самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться.

Вскоре после этого на место крушения прибыли войска из состава Сил быстрого реагирования пакистанской армии и пакистанских рейнджеров-синдхов, чтобы помочь гражданской администрации в оказании помощи и спасательных работах.

Несколько домов были повреждены в районе, где разбился самолет.

Машины скорой помощи столкнулись с трудностями, поскольку улицы были довольно узкими, а огромное количество людей затрудняло продолжение операций по оказанию помощи.

Пресс-секретарь PIA Абдулла Хафиз заявил, что сообщил, что авиакомпания получает информацию в режиме реального времени. Он сказал, что маршал авиации Аршад Малик прибыл в Карачи через два часа, чтобы оценить ситуацию.

Он сказал, что преждевременно указывать на какую-либо техническую неисправность в самолете, и независимое учреждение проведет расследование, чтобы выяснить причину крушения.

Хафиз сказал, что PIA проведет подробную пресс-конференцию, чтобы в ближайшее время поделиться подробностями катастрофы.

Источники в спасательных службах сообщили, что из-под обломков выручено 15-20 человек. Восемь человек были ранены и переведены в больницу для лечения. Тело 5-летнего и другого человека было обнаружено найденным с сайта. «Из-за ажиотажа мы сталкиваемся с трудностями при проведении операций по оказанию помощи», — сказал SSP Малир. «Люди должны избегать сбора на месте аварии», добавил он.

Старший журналист Ансар Накви, который работал на The News и в настоящее время работает на 24-м канале в качестве директора по программированию, также погиб в аварии.

Начальник штаба армии генерал Камар Джавед Баджва выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы. Начальник армии руководил оказанием полной помощи гражданской администрации в проведении спасательных работ.

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