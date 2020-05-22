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Последний звонок выпускников 2020 запомнит весь мир в COVID-19. И поздравления особо приятны и важны!

18:04 22.05.2020 Фото: www.freeimages.com
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У вас есть прекрасная возможность поздравить коллег, педагогов и учеников с завершением очередного образовательного этапа. Пусть последние звонки и выпускные вечера, независимо от класса и возраста детей, пройдут виртуально, интересно и оригинально с помощью сайта kurer-sreda.ru.

Последний звонок выпускников 2020 запомнит весь мир в COVID 19. И поздравления особо приятны и важны!

Учебный год, завершающийся в 2020 году, без сомнения, запомнится всем надолго — школьникам, учителям, их родителям. Можно по-разному относиться к обучению в период пандемии коронавируса, дистанционному выполнению домашней работы и подготовке к экзаменам, отсутствию возможности встретиться лицом к лицу с любимыми педагогами и одноклассниками. Но в этом и заключается уникальность ситуации. Такого, скорее всего, больше уже не повторится в жизни нынешних учеников. И ограничения — не повод пропустить такое важное событие, как окончание учебного года.

Наверное, традиционных школьных праздников не случится в ближайшее время. Но у вас есть прекрасная возможность поздравить коллег, педагогов и учеников с завершением очередного образовательного этапа. Пусть последние звонки и выпускные вечера, независимо от класса и возраста детей, пройдут виртуально, интересно и оригинально с помощью сайта kurersreda.ru

Мы готовы предоставить вам свою площадку, которую посещают до 200 000 человек в сутки. Мы поможем вам составить поздравления и разместить информацию в удобное для вас время.

Школьники могут поздравить и поблагодарить своих педагогов, классных руководителей. Директора школ и учителя — коллег, педагогические коллективы, детей, их мам и пап. Родители учеников — преподавателей. Кроме того, вы можете отметить достижения своих школ, классов и отдельных ребят, отличившихся в течение уходящего учебного года. Сказать им напутственные слова, высказать пожелания и поддержку. Жизнь не стоит на месте, несмотря ни на что.

Ждем ваших звонков: тел. 8-913-947-84-69

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