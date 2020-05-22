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Авиакатастрофа: Попал на видео рухнувший на жилые дома пассажирский самолет в Пакистане

18:11 22.05.2020 Фото: geo.tv
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Связь с самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться в аэропорту Карачи. Экстренные службы сообщают о том, что есть выжившие пассажиры. Из под обломков вытаскивают людей. На борту упавшего самолета находилось 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Авиакатастрофа: Попал на видео рухнувший на жилые дома пассажирский самолет в Пакистане
Разбился пассажирский самолет PIA возле аэропорта Карачи. На борту находилось 97 человек

Пассажирский самолет «Пакистан Интернэшнл Эйрлайнз» (PIA) потерпел крушение в жилом районе недалеко от международного аэропорта Джинны в Карачи менее чем за минуту до посадки 22 мая.

По оценкам, на борту самолета находилось 97 человек, в том числе 85 пассажиров и 12 членов летного экипажа.

По данным Управления гражданской авиации, самолет PIA PK-8303 из Лахора собирался приземлиться в Карачи, когда он потерпел крушение в районе сада Джинна, недалеко от Модельной колонии в Малире.

Рейнджеры, пожарные прибывают на место крушения.

Источники ВГА сообщили, что его связь с самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться.

Вскоре после этого на место крушения прибыли войска из состава Сил быстрого реагирования пакистанской армии и пакистанских рейнджеров-синдхов, чтобы помочь гражданской администрации в оказании помощи и спасательных работах.

Несколько домов были повреждены в районе, где разбился самолет, передает geo.tv.

Машины скорой помощи столкнулись с трудностями, поскольку улицы были довольно узкими, а огромное количество людей затрудняло продолжение операций по оказанию помощи.

Пресс-секретарь PIA Абдулла Хафиз заявил, что сообщил, что авиакомпания получает информацию в режиме реального времени. Он сказал, что маршал авиации Аршад Малик прибыл в Карачи через два часа, чтобы оценить ситуацию.

Он сказал, что преждевременно указывать на какую-либо техническую неисправность в самолете, и независимое учреждение проведет расследование, чтобы выяснить причину крушения.

Хафиз сказал, что PIA проведет подробную пресс-конференцию, чтобы в ближайшее время поделиться подробностями катастрофы.

Источники в спасательных службах сообщили, что из-под обломков выручено 15-20 человек. Восемь человек были ранены и переведены в больницу для лечения. Тело 5-летнего и другого человека было обнаружено найденным с сайта. «Из-за ажиотажа мы сталкиваемся с трудностями при проведении операций по оказанию помощи», — сказал SSP Малир. «Люди должны избегать сбора на месте аварии», добавил он.

Старший журналист Ансар Накви, который работал на The News и в настоящее время работает на 24-м канале в качестве директора по программированию, также погиб в аварии.

Начальник штаба армии генерал Камар Джавед Баджва выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы. Начальник армии руководил оказанием полной помощи гражданской администрации в проведении спасательных работ.

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