Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области

Сотрудники МЧС, подстригающие траву канцелярскими ножницами, попали на видео. Они рассказали, что такую задачу им поставило начальство.
Видео, на котором сотрудники МЧС подстригают траву ножницами, опубликовал паблик АСТ-54 в пятницу. Оно могло быть снято на территории пожарной части в Каргате Новосибирской области.
«Сегодня у нас была задача поставленная — план дня — уборка закрепленной территории от травы, — рассказал представившийся командиром отделения Жученко. — Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части Зайцев сказал, что приезжала комиссия и сказала: „Маникюрными ножницами“. Комендант сходил, купил ножницы специально <…> и ребята вот приступили к выполнению задачи».
Жученко сказал, что теперь «контролирует», «как ребята косят траву».
«Территорию у нас, конечно, еще долго косить, но ничего, потихоньку-помаленечку они прокосят ее», — иронизирует автор видео, который в итоге тоже присоединяется к сослуживцам.
В МЧС отрицают достоверность приказа. Ведомство начало проверку в отношении самого начальника отделения пожарной части.
«Информация, содержащаяся в видеоролике, не является достоверной, — приводит паблик слова пресс-секретаря ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова. — В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, при необходимости, материалы будут отправлены в правоохранительные органы».
Автор видео отметил, что у сотрудников не было качественных кос, чтобы срезать траву. Та, которую сотрудникам, по его словам, выдало начальство, «вообще не косит».
Начальник пожарной части в Каргатском районе предложил своим подчинённым косить траву маникюрными ножницами ✂
Появление видеоролика прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков: «Информация, содержащаяся в видеоролике, не является достоверной. В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, при необходимости, материалы будут отправлены в правоохранительные органы».