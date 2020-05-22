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Столкнулся с грузовым поездом пьяный 18-летний водитель на угнанном авто в Новосибирской области

19:05 22.05.2020 Фото: УТ МВД по СФО
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Машинист, предотвращая столкновение, применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. ДТП на железной дороге произошло в ночь на пятницу на перегоне станций Сокур-Жеребцово.

Столкнулся с грузовым поездом пьяный 18 летний водитель на угнанном авто в Новосибирской области
Все, что осталось от угнанного автомобиля после столкновения с поездом

В Новосибирской области произошло столкновение автомобиля и подвижного состава. О страшной аварии 22 мая «Курьер. среда. Бердск» рассказали в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что автомобиль УАЗ столкнулся с подвижным составом. Накануне около 03.45 на перегоне станций Сокур-Жеребцово водитель машины выехал на участок железнодорожного пути необорудованный автомобильным переездом. Машинист, предотвращая происшествие, применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. В результате столкновения никто из граждан, управляющих транспортным средством, не пострадал.

Прибывшие сотрудники транспортной полиции установили, что водитель – 18-летний житель Мошково, во время рабочей смены на ремонтной станции угнал автомобиль, чтобы покататься по поселку. Управляя транспортным средством, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате совершенного происшествия сотрудники государственной автоинспекции составили административный протокол по статье 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишения права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штрафом 30000 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Столкнулся с грузовым поездом пьяный 18 летний водитель на угнанном авто в Новосибирской области

Поезд пострадал меньше

Столкнулся с грузовым поездом пьяный 18 летний водитель на угнанном авто в Новосибирской области

На месте железнодорожного происшествия

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