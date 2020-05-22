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Подорожали яйца и подешевели лошади в Новосибирской области в апреле 2020 года

19:20 22.05.2020 Фото: pixabay.com
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По сравнению с мартом цены производителей сельскохозяйственной продукции в регионе снизились на 2,7%, в том числе на продукцию растениеводства – на 5,7%. Рост цен на 1,8-5,1% отмечен на большинство зерновых и зернобобовых культур.

Подорожали яйца и подешевели лошади в Новосибирской области в апреле 2020 года
Заметно выросли цены на яйца (на 17,4%)

Об изменении цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области в апреле 2020 года 22 мая сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 2,7%, в том числе на продукцию растениеводства–на 5,7%. На продукцию животноводства цены выросли на 1,6%.

Среди продукции растениеводства существенно снизились цены на томаты — на 42,9%.

Рост цен на 1,8-5,1% отмечен на большинство зерновых и зернобобовых культур.

Среди продукции животноводства заметно выросли цены на яйца (на 17,4%), снизились цены на лошадей (на 3,5%).

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