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Снес самовольно дом соседей житель Мочище. Две семьи с 6 детьми остались на улице в Новосибирской области

19:31 22.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Следственный комитет региона начал доследственную проверку. По словам одной из пострадавших женщин, мужчина давно намеревался снести муниципальный дом, который якобы стоит на его участке незаконно.

Снес самовольно дом соседей житель Мочище. Две семьи с 6 детьми остались на улице в Новосибирской области
Мужчина самовольно снес жилище своих соседей, тем самым оставив без крыши над головой две семьи

В Новосибирской области организовано проведение проверки по информации СМИ о сносе соседского дома. Об этом вечером 22 мая сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в дачном поселке Мочище Новосибирского района мужчина самовольно снес жилище своих соседей, тем самым оставив без крыши над головой две семьи, включая шестерых детей. По словам одной из пострадавших женщин, мужчина давно намеревался снести муниципальный дом, который якобы стоит на его участке незаконно. Каким образом удалось оформить документы, неизвестно. Из сюжета следует, что мужчина неоднократно угрожал своим соседям, а потом перешел от угроз к делу и незаконно снес их жилище. При этом, он до сих пор остается безнаказанным, — рассказала Кулешова.

Руководством следственного управления СК России по Новосибирской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в сюжете федерального канала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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