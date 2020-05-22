Насиловали и снимали порно с детдомовцами целых 15 лет педагоги-педофилы в Петербурге

За порнографию и насильственные действия сексуального характера с детьми одного из компании суд приговорил к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Остальных еще судят.

Им инкриминируется 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников указанного детского дома

В Санкт-Петербурге вынесен приговор фотографу, который снимал порнографические материалы с несовершеннолетними, сообщили 22 мая в главке СКР.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора фотографу Александру Брыкову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 242.1, п. «д» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов; насильственные действия сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома — центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному воспитанию № 8», снимал с их участием порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Правовая оценка противоправных действий, совершаемых в отношении несовершеннолетних, была дана в рамках нескольких уголовных дел. В настоящее время в судах продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего директора школы № 565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Им инкриминируется 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников указанного детского дома в период с 2002 по 2017 годы.

Помимо этого в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. По данным следствия, после того, как правоохранительным органам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении детей, фигуранты принуждали потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, при этом шантажируя и угрожая убийством.