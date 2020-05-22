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Заразили коронавирусом 15 детей и 5 сотрудников интерната супруги-воспитали в Тверской области

19:59 22.05.2020 Фото: СКР
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СК возбудил уголовное дело за массовое заражение опасной инфекцией. Работающие в школе скрыли факт контактов с заболевшими COVID-19.

Заразили коронавирусом 15 детей и 5 сотрудников интерната супруги воспитали в Тверской области
Вторая смена работы вахтовым режимом ГКОУ «Кимрская школа-интернат» началась 4 мая

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении супругов, подозреваемых в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание детей и сотрудников школы-интерната коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

По версии следствия, вторая смена работы вахтовым режимом ГКОУ «Кимрская школа-интернат» началась 4 мая текущего года. За две недели до начала работы все сотрудники были письменно уведомлены о соблюдении режима самоизоляции, непосредственно перед заступлением на смену работники прошли лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию.

Каждый из заступивших на 14-дневную смену подтвердил личной подписью в журнале сведения о том, что контактов с лицами из «группы риска» не имели и режим самоизоляции соблюдали. 11 мая сотрудница школы обратилась к руководству с жалобами на недомогание. После тестирования ей был поставлен диагноз COVID-2019, аналогичный диагноз поставлен и воспитателю. В учреждении в настоящее время находится 19 детей и 10 работников школы. По данным лабораторных исследований от 19 мая текущего года, у 14 детей и 5 работников учреждения подтвержден диагноз COVID-2019.

Результаты проверки, проведенной прокуратурой, показали, что сотрудница школы, у которой первой диагностировали коронавирусную инфекцию, а также ее супруг 4 мая заступили на вахту в ГКОУ «Кимрская школа-интернат», указав в журнале допуска сотрудника на рабочее место, что режим самоизоляции соблюдали, контактов с лицами «группы риска» не имели, укрыв факт заболевания своей дочери, у которой 25 апреля текущего года было подтверждено заболевание COVID-2019. Таким образом, супруги, сокрыв от руководства школы-интерната информацию о контакте с заболевшей, совершили нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

В настоящее время следователями Следственного комитета по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

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